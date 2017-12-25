台生擔心 交個陸生也會被查

2017年12月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

王炳忠案持續受到輿論關注，24日舉辦的第22次兩岸青年觀點論壇上，輔大哲學系碩士生林駿典表示，大學中有許多台生與陸生交往，許多同學反映，未來是不是與大陸朋友來往就要接受國安調查？「這在學生心理是一個衝擊」；中華青年發展聯合會理事長王正表示，人民想要有好生活，青年想要有好發展，政府精力應該放在經濟與青年發展上，而不是政治鬥爭打壓。

由中華青年發展聯合會舉行的第22次兩岸青年觀點論壇24日在台北舉行，本次論壇以「反對戒嚴復辟，捍衛基本人權」，邀請青年與專家，就此前新黨青年軍被搜索調查的事件進行討論。

桃園市青工總會祕書長麥勝捷認為，民進黨政府此舉就是想威嚇目前還不敢動的某些團體，以收打草驚蛇、殺雞儆猴之效。並利用這個事件，轉移焦點，例如一例一休、空汙、慶富詐貸案等議題彷彿憑空消失，是其一貫手法。

中華青年發展聯合會副祕書長李弘崑則指出，新黨青年軍事件讓從事兩岸交流的民眾驚懼，「未來從事合法正規的兩岸交流是否都有風險？甚至在兩岸經商的民眾也會被盯上？」這對兩岸長期交流發展是非常不利的。

輔大哲學系碩士生林駿典則表示，自己的學校裡有很多陸生，跟台生之間都交流得很好，互動過程中，有些人會「過從甚密」，有男陸生交台灣女友，也有男台生交大陸女友。對於此次事件，有一些同學的反應是：「自己與陸生交朋友是不是就可能被國安調查？這在學生心理是一個衝擊。」

他說，「連日常生活中，與誰交往都被國家嚴密監控，難道這裡不是台灣，而是IS嗎？與大陸民眾有交往的情況，就可能涉及國安問題？連正常交友都有風險，真令人奇怪！」

中華青年發展聯合會理事長王正表示，人民想要有好生活，青年想要好發展，政府應該把精力放在經濟發展與青年未來上，而不是政治鬥爭打壓。他說，這起事件釋放給大陸的訊號肯定是不好的，明年的兩岸關係勢必受到影響。

(中國時報)