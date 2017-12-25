聯國制裁 北韓怒嗆戰爭行為

美國陸戰隊與南韓海軍陸戰隊聯合軍演。（美聯社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

針對聯合國安理會無異議通過最新的嚴厲制裁北韓決議案，平壤當局24日譴責這是侵犯朝鮮半島和平與穩定的「戰爭行為」、堅持研發核武以抗衡美國，同時還威脅要「懲罰」美國等支持制裁案的國家，使其付出「慘重代價」。

美軍陸戰隊指揮官奈勒與美國國防部長馬提斯此前曾警告說，「一場大戰即將來臨」、「朝鮮半島戰雲密布」，他們並要求美軍做好應戰準備。

揚言懲罰相關國家

美國起草、獲中國大陸與俄羅斯支持的安理會制裁北韓新決議案，將進一步對北韓勒緊能源供應此一重大生命線，並將防堵北韓透過輸出勞工及走私等途徑紓解國際制裁壓力。

對此，北韓外交部透過官媒朝中社發布聲明表示，這等同於對北韓施加「全面經濟封鎖」，而原因出於美國懼怕北韓的核武，所以「對北韓採取愈來愈瘋狂的制裁與打壓」，美國「若想安全存活」，必須揚棄對北韓的敵對政策。

堅持研發核武抗美

北韓外交部聲明說：「我們把這個由美國及其追隨者操縱的『制裁決議案』，定義為對北韓主權的嚴重侵犯。這是一場侵犯朝鮮半島及地區和平與穩定的戰爭行為，北韓拒絕接受此決議。」

平壤當局更威脅說：「我們將進一步鞏固自我防衛的核威懾能力，目標在與美國達到武力平衡，以及徹底殲滅美國的核武威嚇與敵對行動。那些贊成制裁決議的國家，應該對決議造成的一切後果負起全部責任，我們保證會讓他們為此付出慘重的代價。」

美軍做好應戰準備

在此之前，美國軍方戰略規畫人員指出，美軍有可能與北韓或是俄羅斯爆發一場新軍事衝突。美軍陸戰隊指揮官奈勒向派駐挪威的美軍陸戰隊官兵表明：「未來將會有一場戰爭。你們正面臨一場超大型戰事，一場資訊戰，一場政治戰。必須要做好應戰準備。」

而美國國防部長馬提斯日前也形容朝鮮半島上空「戰雲密布」，並向美軍官兵強調，必須為一旦開戰做好準備，並充當外交官員尋求和平化解北韓核危機的堅實後盾。

(中國時報)

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