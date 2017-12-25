川普指控FBI副局長 美媒打臉

2017年12月25日 04:10 中國時報 黃文正 ／綜合報導 ／綜合報導

美國媒體報導，聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比擬明年3月退休，一直視FBI為眼中釘的總統川普，隨即在推文爆料稱，麥凱比曾收受前國務卿希拉蕊盟友的政治捐獻，資助妻子吉爾競選州參議員。不過，美國媒體指川普的說法有誤。

FBI前局長柯米遭川普開除後7個月，麥凱比也決定掛冠求去。《華盛頓郵報》23日報導，在遭受川普和共和黨人數月來的指責後，49歲的麥凱比擬明年3月退休，屆時他將有資格享有全額退休金。FBI發言人拒絕就此發表評論。

川普一直對麥凱比未對希拉蕊的「電郵門」採取進一步調查行動不滿，正在佛羅里達州度假的他，在推特上發文嘲諷說：「FBI副局長麥凱比為了想拿到全額退休金，正和時間賽跑，時間只剩倒數90天？」

他在第2則推文中更爆料稱：「聯同洩密者柯米調查騙子希拉蕊（包括其3萬3000封非法刪除電郵）的FBI副局長麥凱比，怎可在調查期間收受希拉蕊的傀儡盟友70萬美元（約2100萬元台幣）捐獻，資助其妻的競選活動？」

不過，美國媒體指出，麥凱比的妻子吉爾在2015年角逐維吉尼亞州參議員時，他還未出任FBI副局長，也尚未接手調查希拉蕊的「電郵門」。此外，該筆70萬美元捐款與希拉蕊無關，對象是維州州長麥考里夫的政治行動委員會和當地民主黨。

另外，《洛杉磯時報》23日報導，儘管川普聲稱不會撤換「通俄門」特別檢察官穆勒，美國政壇盛傳，川普可能絕地大反攻，在年底之前，趁著國會議員休會度假期間，出手開除穆勒，以避免女婿庫許納也遭穆勒起訴，增加自己遭彈劾風險。

(中國時報)