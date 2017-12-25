北韓幽靈船暴增 日人心驚驚

一艘北韓幽靈船日前被沖到日本秋田縣由利本莊市的岸邊。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

在北韓頻繁試射飛彈甚至飛越日本領空、引發區域緊張情勢升高之際，日本沿岸發現的北韓「幽靈船」數量今年達到歷來最高紀錄，這個難以判明原因的神祕現象加劇了日本社會的不安。

北韓的「幽靈船」今年頻頻出現在逾1000公里外的日本西海岸，其中多數為4.5到6公尺長的木造船，且船上各項設備根本不足以因應這樣長程的航行。這些北韓船被發現時通常船身翻覆浸水、半埋於海砂中。

根據日本海上自衛隊的統計數據，截至12月8日，已有至少95艘北韓幽靈船被沖到日本西海岸，在這些船裡找到27具或化為白骨或開始腐爛的遺體，另有42名北韓人存活。北韓木船大多設備陳舊，一旦在海上出意外，船上人員極可能於海上活活餓死。

日本民眾24日上午又在山形縣鶴岡市附近海域，發現一艘幾近解體、疑似來自北韓的木船，船內有4具腐爛的遺體。日本海上保安廳正聯同縣警展開調查。回顧過去5年，漂到日本的北韓「幽靈船」已達277艘。

基於北韓向來是個與世隔絕的神祕國度，外界很難判定究竟這些幽靈船為何會頻頻在日本西海岸現身。日本海上自衛隊官員說，船上北韓人可能是為逃離平壤政權的統治，也可能單純是天候因素導致船難，而漂流到日本西海岸。

此外，這些北韓船可能是越界非法捕魚而遇難。魚類對北韓人來說是最廉價的蛋白質來源，且多餘的漁獲還可以賣給中國大陸換取現金。然而，北韓附近漁場已因過度撈捕而致漁業資源匱乏，漁民被迫違法越界捕魚。

日本海上自衛隊官員表示，過去5個月總計約有300件北韓船隻越界非法捕魚，他們約驅逐了1900艘北韓漁船。

另一方面，由於朝鮮半島情勢持續緊張，也有日本人憂慮北韓幽靈船或與北韓間諜任務有關。雖然日本政府判斷幽靈船頻繁出現，主要是因為北韓對漁獲需求增加，但有學者認為政府必須以事實支持言論，減輕社會上的不安情緒。

(中國時報)

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