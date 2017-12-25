商場大火燒死37員工 硬漢杜特蒂落淚

2017年12月25日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的故鄉納卯市（Davao），一間4層樓高的商場於23日上午發生火災，火勢至今日上午才獲得控制，受困的37名員工全數罹難。

納卯市長、杜特蒂的女兒莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）表示，受困者全是商場內一間電話客服外包公司的員工。消防人員告知家屬，受困者不可能在高熱與濃煙密布的建築中生存，結果證實無人生還。

當地警察卡諾（Ralph Canoy）指出，起火點位於NCCC商場的3樓，商場內店家販賣布料、木製傢具和塑膠製品等易燃物，所以火勢一發不可收拾，需要很長時間才能撲滅。

目前尚不知起火原因，罹難者多半在位於4樓的24小時客戶服務中心。警方表示，客戶中心24小時營運，員工工作時根本不知道樓下的火舌已經竄上來。有消防員表示，現場是密閉空間，並無通風設備，導致濃煙火燄充斥，加劇搜救難度。

總統杜特蒂曾擔任納卯市長約20年，他23日晚間到火場探視，並慰問死者的家屬。杜特蒂還難忍傷悲，拿出手帕拭淚。

納卯市人口約為150萬人，是菲律賓南部最大城市，位於首都馬尼拉以南約1000公里。當地新聞網站Rappler報導，NCCC商場由當地知名的林姓華裔家族經營，其祖先林添壽（音譯，Lim Tian Siu）早年自福建抵馬尼拉經商，在1941年馬尼拉爆發戰火後，移居納卯。

(中國時報)