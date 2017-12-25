多益出包停考 2.4萬考生白忙

2017年12月25日 04:10 中國時報 林志成 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

多益英語測驗出包！多益考試昨天在全台43個考場舉行，2.4萬考生應考，不過在考聽力時，發生播放內容與試題不相符的情形，代理多益的忠欣公司決定緊急取消考試，並將在今天午10時公布補救辦法；消基會要求，盡速重新安排考試，不能再重新收取費用，並提供交通費用等損失補償。

43考場全部鴨子聽雷

現在台灣每年約40萬人次考多益，忠欣公司營運長吳紹銘表示，這是他們從2001年代理多益考試以來，第一次發生這樣的事件，對於考生權益受到影響，將會進行補救，可能擇日原地點重考，或是考生可選擇退費。

昨天多益檢測，上午9時30分考生入座，有20分鐘填寫基本資料跟問卷，9時50分開始考聽力，不過考生愈聽愈糊塗，有些人以為是早餐沒吃飽而頭昏，因為播放內容和試題對不起來。以第一題為例，試題本上是一名男性指著投影幕，但播放帶放出來卻是「She（她）」為主詞，且選項完全對不上。

學生擔憂延期畢業

考生表示，考了2、3題以後，大家都發現不對勁，有人舉手提問「試卷與播放內容好像不同」，這時監考人員開始瞭解怎麼回事，經過幾分鐘後宣布取消考試，考生全傻在那裡，有人相當不滿，不但昨天白忙一場，之後一些計畫也被打亂。

有位博士生說，他就讀的學校設有英語畢業門檻，原本想取得多益成績後，明年2月畢業，但現在多益考試「出包」，還要擇日再考一次，這可能造成他必須延後1學期畢業。另有考生說，昨天是聖誕節假期，她還跑來考試，沒想到最後卻取消了，實在很苦惱。

吳紹銘表示，經初步瞭解，全台43個考場都出現播放內容與試題不符的狀況，因此，昨天上午10時左右，忠欣公司已通知各考場，先取消考試，之後再看要怎麼補救。

「發生這樣的事件，我也很訝異。」吳紹銘說，聽力測驗的播放帶是美國寄來的，到底為何會出錯，現在還不清楚，忠欣公司正在進行調查，會從頭到尾每個環節都檢查一遍，以避免重蹈覆轍。

消基會要求補償損失

關於補救辦法，吳紹銘指出，可能挑一個考生方便的時間，讓他們原場地重考，就不用再報名了；但若有些考生那個時間不方便，則可選擇退費。

消基會董事長游開雄表示，假如主辦單位最後沒有妥善提出補償，對考生權益造成侵害，仍舊可回歸《消保法》處理，考生可向地方教育局處、消保官及消基會提出申訴，政府也可以介入調查要求主辦單位改進。

(中國時報)