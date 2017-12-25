新北平安夜 萬人詩歌報佳音

2017年12月25日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市歡樂耶誕城24日晚間上演萬人詩歌報佳音的活動最高潮，由新北市29區50個教會牧長引領萬人大詩班合唱，曲目包括〈奇異恩典〉、〈普世歡騰〉、〈平安夜〉等，悠揚嘹亮的頌唱聲飄揚全場，現場充滿平安歡樂的耶誕氣氛。

新北市民廣場24日中午過後湧入大批人潮，將愛心園遊會擠得水洩不通，現場40個平安夜活動攤位門庭若市，民眾大啖韓式刈包、溫泉蛋、鬆餅、巧克力噴泉等特色美食，還有跳蚤市供民眾挖寶撿便宜，另外還有特別的「福音解籤」，為晚會活動提早暖場。

平安夜晚會由知名主播岑永康、張珮珊擔任主持人，紅遍兩岸三地的「爸爸去哪兒」童星小泡芙及劉田井宏、王婉霏全家，及天韻合唱團、羅文裕、何方等歌手接力演唱。

晚會壓軸登場的萬人詩歌大合唱，由新北市29區50個教會牧長引領萬人大詩班，大家高唱〈奇異恩典〉、〈普世歡騰〉、〈平安夜〉等耶誕詩歌，嘹亮詩歌聲讓人心靈平靜，享受溫馨歡愉的耶誕氣氛，

最後由貴格會板城教會牧師何有義、仁愛浸信會牧師錢麗蓉及新北市各大教會牧師、牧長們齊頌祝禱文，為新北市祈福，為新北平安夜活動畫下完美句點。

新北市朱立倫表示，新北平安夜邁入第7年，一年比一年盛大，感謝新北市各教會的付出與努力，讓民眾在此感受最有耶誕味的平安夜及福音。

民政局長江俊霆表示，平安夜兼具宗教與節慶意涵，今年特別結合新北市50個教會為市民祈福，除了多場的「快閃傳福音」及市民廣場平安夜主場活動，各區教會12月共辦40場活動分享福音，透過愛心園遊會，將全部收入盈餘捐做公益，傳遞愛與關懷。

(中國時報)