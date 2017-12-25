2017年12月25日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今天是聖誕節，台科大由學生打造「聖誕藝鏡」的校園景致！台科大校園的聖誕樹、聖誕燈飾、路燈環，全部不假他人之手，由各職類的國手發揮專業，還打造互動聖誕藝境，資工系學生也設計聖誕奇幻之旅APP，讓師生都可參與互動，很有聖誕氛圍。

台科大校長廖慶榮表示，他們學校擁有最多技優國手，特別成立應用科技學程，讓技優國手進入台科大能持續動手作，發揮原本的技能專長，並持續精進自己的技術，也常提供校內的空間資源讓這些國手能夠一展長才。

台科大「聖誕藝境」結合不同職類技優同學一起合作，應用科技學程組成跨領域團隊，由生活設計組及機械製造組學生通力合作，以傳遞「愛」的訊息為主題，用布搭成小帳篷，將廢棄的課桌椅布置成餐桌，並混合了各種素材，讓全校師生一進入藝境即可感受耶誕氛圍。

「聖誕藝境」所有佈置品都由技優國手設計及製作，現場有設計超可愛的手作印章及空白明信片，學生可以直接走入場景，寫下聖誕祝福。此外，手作設計製作的扭蛋機，也可讓台科大師生取獲得每日限量的聖誕手繪貼紙。

特別的是，台科大還集結一批技優國手協助幫忙校園聖誕花藝燈飾及配件的設計與施作，學校的聖誕校園場景，不假他人之手，都由台科大學生親手打造。

台科大應用科技學程的學生羅盛弘表示，能發揮自己專長，和同學們分工合作營造校園聖誕氣氛，覺得很開心也很幸福。負責聖誕花飾的花藝國手柳皓雲則說，很高興將自己的花藝集結燈飾，讓校園在夜晚更有氣氛，也非常開心和配線和不同技優國手合作學習。

(中國時報)