台運彩入主台觀 保證讀畢業

台灣觀光學院本學期開學第一天，下午舉行輔導轉學說明會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

據了解，台灣運動彩券捐資6000萬元給台灣觀光學院，預計明年1月中旬完成新舊董事會轉換，原來教師做到1月底後全部資遣，再由學校決定是否重聘其中一些人；至於現有學生保證可讀到畢業。

繼中信金融管理學院、亞太創意技術學院後，台灣觀光學院是第3所企業捐資入主的大專院校。台灣觀光學院代理校長劉家榛說，台灣運動彩券捐資入主後，為學校帶來改變，可從中找尋新發展契機。

台灣觀光學院已對80多位教職員工提出優退措施，平均每人多領幾十萬元，可做到明年1月底，僅2個老師不接受。劉家榛說，學校現有7個系，台灣運動彩券入主後，原本只想留下廚藝系及將部分校地發展成花東地區青少棒人才培育中心，不過現在也有「留2個系更好」的說法，12月底前會確定。

老師都走了，學生怎麼辦？劉家榛說：「現在台灣最不缺的就是老師，而學生則是學校的寶貝。」她強調，學校會再找老師來任教，學生一定可以讀到畢業。

企業捐資入主招不到學生的私校，興國管理學院是首例。中信集團2015年捐資3億元入主興國管理學院，改名為「中信金融管理學院」，進行大幅度的改革，過去3年來，招生上相當搶手，錄取率僅3成，註冊率則都是百分百，為台灣高教立下新經營典範。

「徹底改變，就有生機。」中信金融管理學院校長施光訓表示，以前興國管理學院學系聚焦不明確，中信集團挹注資源後，學校做了大改革，學士班僅開辦3、4個跟財經相關的學系，學生在學期間取得9張金融證照及多益750分以上，畢業後保證可到中信集團工作，這吸引優秀學生前來就讀。

怡盛物業集團2016年捐資1.5億元入主亞太創意技術學院，不過他們規畫「打掉重練」，既有科系先停招，之後才要再創立跟集團相關的物業管理與建物安全系所。過程中，大量老師面臨失業，學校又沒有適當安撫，因此反彈力道很大，能否順利轉型添變數。

目前3所企業入主的私校，中信金融管理學院相當成功，亞太創意技術學院風波不斷，至於台灣觀光學院有待觀察。

(中國時報)

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