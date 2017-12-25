教部樂見捐資助學 教團憂禿鷹掏空

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中國時報
／台北報導

私立大專院校辦不下去，企業接手成趨勢。教育部表示，樂見企業捐資助學，「但別以為這是投資，因為不可能賺錢」。教團則認為，目前由企業接手經營的學校，根本不是在辦教育，而是為企業個別利益，他們不看好這個現象。

因少子化，許多私立大專院校招不到學生撐不下去，企業接手經營成另一選項。中信金融管理學院、亞太創意技術學院分別由中信集團、怡盛物業集團捐資入主，台灣運動彩券也正洽談接手台灣觀光學院。

教育部技職司長楊玉惠說，企業提供資源幫助私校轉型，教育部樂觀其成，他們可繼續以學校型態存續，或是轉型為不授予學位的人才培育機構等。不過她提醒企業界：「接手私校不可能賺錢，別以為這是投資。」

「如果企業進入私校，什麼都不能動，那誰要進來？」楊玉惠說，企業接手私校後，教育部會改他們改革空間，像系所重整、縮小學校規模或為自己企業培養人才等，但如果要資遣原先老師，「該改的都要給」，不能為了省錢而不給。

「目前接手私校的企業，都不是在辦教育。」全國私立學校產業工會理事長、嘉南藥理大學教師尤榮輝說，國內許多宗教團體辦的學校，是無私的付出在辦教育；但企業接手私校不是這樣，「算得很精」，他們招生人數很少，校園還是企業員工的休憩中心，並藉由學校採購來避稅，一切只為企業利益著想，看不到他們在盡社會責任。

尤榮輝透露，有企業要接手私校，將原來教師都先資遣，之後再以專案教師回聘，只給原來一半薪水，這群人不適用《教師法》、也不享公保，學校可隨時請他們走路，權益根本未獲保障。

高教工會組織部主任林柏儀說，目前企業接手私校的方式，可能引進禿鷹集團故意將學校辦倒，再轉型為文教或社福機構伺機掏空校產。他們主張，私校退場後，校產歸公，如果當地仍有辦學需求，再由政府引進有理念的人或團體，以公辦民營的方式重新辦理一所新學校。

(中國時報)

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