機車全面電動化 卡位戰開打

行政院宣布，2035年機車全面電動化，卡位戰提前開打。圖為民眾試乘電動機車Gogoro。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

汽油機車2035年落日，電動機車業卡位戰提前開打，龍頭Gogoro將明年訂為「通路元年」，一捨過往只開直營店作法，首度釋出經銷權，以利據點快速繁衍，力拚通路破百；中華汽車則提前殺出破盤價，萬元有找，搶在傳統機車廠反撲前先出招。

Gogoro衝通路 釋經銷權

行政院長賴清德上周宣布，2035年機車全面電動化，一舉掀開業界的競爭壓力鍋。由於今年以來，國內新售電動機車掛牌數已近8％，在賴揆訂下汽油機車退場時間點，新舊業者競爭勢必白熱化，進入與時間賽跑的戰局。

現居龍頭地位的Gogoro，為加快新車販售速度，也因應車口增加後的維修需求，明年首度採取直營、經銷雙管齊下作法，快速複製都會區的營運模式，首家經銷店落腳彰化、嘉義兩地，藉此宣告「通路元年」啟動。

中華車經理黃奕源表示，在汽油機車退場時程確定後，戰場將會轉移，中華車除持續擴展通路，也打「品牌戰」，希望拉近與現有業者的能見度差距，況且明年傳統機車廠一定加大促銷力道，鞏固既有市占，勢必對新興業者帶來壓力，不如先出招搶市。

中華車搶市占 萬元有找

電動機車提前駁火，國內老牌機車廠「雙陽」壓力不小。光陽執行長柯俊斌表示，政策到位，明年各品牌勢必端出對應產品，但如何輔導既有機車行「油轉電」，這恐怕是超大工程，得同步進行。

柯俊斌表示，傳統機車業打組織戰，也就是藉由密集布點的機車行深入各個社區，但再綿密的通路都需要「人」來撐，營造更佳環境，讓第二代或新人加入市場的同時，也要輔導機車行順利「油轉電」，免得被淘汰。

雙陽輔導轉型 壓力不小

三陽工業董事長吳清源說，參加經銷商大會時，年輕面孔愈來愈多，或許各自經營理念不相同，但共同點是希望經營的機車行乾乾淨淨，所以店鋪轉型當然要做，而且配合電動機車時代來臨，盼能一步到位。

吳清源表示，Gogoro讓民眾樂於接受電動機車，這是好事一樁，但也讓老牌業者陷入左右為難，不確定未來電池芯的技術短期內能否有重大突破，所以還在充電與換電間兩難，畢竟若選擇錯誤，先期投資將化為烏有。

(中國時報)

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