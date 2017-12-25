房市回溫 建商大掃地

建商今年彎道加速大「掃」地，金額上看千億。圖為興富發紅樹林莊園大門外的噴泉。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

春江水暖鴨先知？建商彎道加速今年大舉「掃」地。素有「年度獵地王」封號的興富發「家族」，今年逢低大舉買地，興富發、潤隆兩大建設公司，2017年合計買地超過210億元，打破歷年購地手筆的紀錄，顯示看好後市需求，積極逢低儲備土地原料。

2017年建商買地手筆是近4年以來最猛的一年。第一太平戴維斯統計，截至12月下旬止，建商共投入591億元購地，加計其它買家，2017全年購地總額至少1,080億元。

以「獵地王」興富發為例，2016年興富發集團總計購地總額133.6億元，超越前波購地最大量的2009年130.2億元，以及2013年的100多億元；未料，在景氣相對低迷的2017年，竟再度刷新2016年的紀錄，一舉突破200多億元大關。

除興富發「家族」罕見大買地之外，排名第二的是潤泰創新，今年斥資38.3億元買地；排名第三的是大陸建設，買了36.15億元；排名第四的是櫻花建設，累計購地32.5億元。

排名第五的是達麗建設，在觀望1年半按兵不動之後，下半年密集出手，逢低投入28.4億元。

建商購地手筆，是觀察房市榮枯的一大領先指標。2017年房市參觀人潮、成交量雙雙回溫，提振建商購地信心，購地總額拉回至近600億元水準，就連台北市也開始有建商願意重返購地，似乎預告房市即將回溫。

(中國時報)

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