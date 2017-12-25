學子展創意 傳藝變伸展台

2017年12月25日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國立頭城家商今年擴大辦理流行服飾科、幼保科、美容科等6科的畢業聯展，同時走出校園，選擇在國立傳統藝術中心辦展，透過走秀方式，呈現學生們創意設計的時尚造型與風潮服飾，在充滿傳統氛圍的宜蘭傳藝走秀，讓不少遊客大感驚豔！

主題多元 各有巧思

校方表示，今年美容、服飾、綜合高中、實用技能班相關學程的畢業生總計有134位，從規畫聯展、主題發想、造型設計、剪裁縫製、化妝梳髮，總計展出130套服裝，都是學生們展現所學成果，一手包辦。

展出主題包括喚藍高手、大藝術家、荼蘼、糖找樂子、紋青、新衣弄堂…等，每種主題都有其設計理念，如「喚藍高手」是以街頭元素為主軸發想，並運用藍染技法與拼接技巧，結合自行設計的織帶與經典語錄等，創造屬於自己的廢時尚。

在「大藝術家」中，是以蒙德里安與草間彌生的創意發想，將幾何圖形的美，巧妙布局在服裝上，展現獨一無二的魅力；「荼蘼」在透明布料中加入彩色史萊姆，特殊異材質於服裝創作；「糖找樂子」運用色彩繽紛以解構技法與拼接技巧於服裝創作。

DIY實作與遊客同樂

「紋青」是皮革與刺青的對話，結合鏤空的技法刻畫上刺青圖騰，再於鏤空處一針一線手工縫上不同的布料，相當耗時費工；「新衣弄堂」以廟宇元素設計，結合宜蘭在地繡莊縫製的五營旗，用流蘇與結飾搭配多層次的剪裁，打造生動活潑的服裝盛會。

頭城家商的商業經營科、幼兒保育科、資訊處理科、餐飲管理科也在傳藝設置攤位，展示豐碩學習成果，並提供DIY實作體驗，與現場民眾一起同樂。

校長詹光弘表示，今年的畢業聯展與全聯善美的文化藝術基金會、台灣布衣聯合辦理，主要是彰顯在地文化特色，並且讓更多人看見學生們的創意與專業，擴大美感教育的影響力。

(中國時報)