產學攜手 迸出傳承火花

2017年12月25日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

創立於2007年的「台灣布衣」是宜蘭在地品牌，創立同年進駐國立傳統藝術中心，致力深耕、推廣傳統藝術元素融合在時尚服飾中，透過全聯善美的文化藝術基金會的推動，與頭城家商合作、發表，以傳承、創新為主軸，在兼具傳統與文化的園區內打造一場美麗的盛宴。

台灣布衣設計師曾淑美表示，這次全新發表的設計風格定調在「自然、輕鬆、自在」的呈現，靈感源自於1959年陳芬蘭演唱的〈都市小姑娘〉，歌詞描述正值花樣年華的少女，唱著歌去看戲，單純又活潑的都市少女，散發自然青春的美麗。

曾淑美透過「都市小姑娘」設計一系列女性從童年到成熟，在不同生命階段扮演不同角色、懷抱不同心境的穿著。在布料選擇上，以台灣棉麻、印花布及緹花布做為主要材質。棉麻製品是一般人日常生活中最為舒適、熟悉的親膚衣著，在台灣紡織業蓬勃發展時期，許多台灣人的生活印象，因此，台灣布衣選擇傳統被單布的花色圖騰，設計成阿嬤們實穿保暖的鋪棉背心，希望勾起樂齡族對過去美好時代的懷念。

另外，緹花梭織機技術引進台灣且逐漸成熟後，已經可以在布料上織出各種美麗花樣，台灣布衣以花卉圖案搭配紅色幾何方格，加上立體的織絨，製成改良旗袍小禮服，表現出具有青春活力的新世代母親特質。

台灣布衣希望藉由此次服裝發表的動態展，將具有舊時代風情的傳統服裝，設計改良為符合現代時尚潮流的作品。曾淑美希望不管什麼樣的年齡，都要能夠擁有「青春洋溢」的心情，才是流行服飾對穿戴者最大貢獻，也是她投入服裝設計領域的初衷。

(中國時報)