產學攜手 迸出傳承火花

創立於2007年的「台灣布衣」是宜蘭在地品牌，創立同年進駐國立傳統藝術中心，致力深耕、推廣傳統藝術元素融合在時尚服飾中，透過全聯善美的文化藝術基金會的推動，與頭城家商合作、發表，以傳承、創新為主軸，在兼具傳統與文化的園區內打造一場美麗的盛宴。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

創立於2007年的「台灣布衣」是宜蘭在地品牌，創立同年進駐國立傳統藝術中心，致力深耕、推廣傳統藝術元素融合在時尚服飾中，透過全聯善美的文化藝術基金會的推動，與頭城家商合作、發表，以傳承、創新為主軸，在兼具傳統與文化的園區內打造一場美麗的盛宴。

台灣布衣設計師曾淑美表示，這次全新發表的設計風格定調在「自然、輕鬆、自在」的呈現，靈感源自於1959年陳芬蘭演唱的〈都市小姑娘〉，歌詞描述正值花樣年華的少女，唱著歌去看戲，單純又活潑的都市少女，散發自然青春的美麗。

曾淑美透過「都市小姑娘」設計一系列女性從童年到成熟，在不同生命階段扮演不同角色、懷抱不同心境的穿著。在布料選擇上，以台灣棉麻、印花布及緹花布做為主要材質。棉麻製品是一般人日常生活中最為舒適、熟悉的親膚衣著，在台灣紡織業蓬勃發展時期，許多台灣人的生活印象，因此，台灣布衣選擇傳統被單布的花色圖騰，設計成阿嬤們實穿保暖的鋪棉背心，希望勾起樂齡族對過去美好時代的懷念。

另外，緹花梭織機技術引進台灣且逐漸成熟後，已經可以在布料上織出各種美麗花樣，台灣布衣以花卉圖案搭配紅色幾何方格，加上立體的織絨，製成改良旗袍小禮服，表現出具有青春活力的新世代母親特質。

台灣布衣希望藉由此次服裝發表的動態展，將具有舊時代風情的傳統服裝，設計改良為符合現代時尚潮流的作品。曾淑美希望不管什麼樣的年齡，都要能夠擁有「青春洋溢」的心情，才是流行服飾對穿戴者最大貢獻，也是她投入服裝設計領域的初衷。

(中國時報)

學子展創意 傳藝變伸展台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。