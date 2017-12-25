探索梁啟超 許知遠以史鑑今

2017年12月25日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京專訪 ／北京專訪

許知遠和朋友合夥開了書店「單向街」，後來改名為「單向空間」。（本報資料照片）

許知遠小檔案

許知遠是大陸著名的知識分子，雖然大學時學的專業是計算機，但畢業後卻以文字維生，他評論時政的文字犀利，直指問題痛處，曾在台灣出版過《未成熟國家》、《極權的誘惑》、《祖國的陌生人》等書，帶領台灣讀者一窺大陸的體制和社會。

作家、書店老闆...多重身分

古人「學而優則仕」，許知遠在新聞出版業累積一定的知名度後，2006年和朋友合夥開了書店「單向街」，受到北京文青追捧，但由於找不到獲利模式，一度經營慘澹。

隨著近年來網路社交媒體的發展，書店除改名「單向空間」外，旗下發展出微信公眾號「微在」、「單讀」APP，許知遠從去年前開始主持網路訪談節目「十三邀」，每季訪談13位不同背景的名人，例如：李安、羅振宇、馮小剛、張艾嘉等人，目前節目已進入第二季。

不論是作家或主持人，批評時政或訪問名人，觀察大陸或台灣，許知遠始終保持知識分子的清醒。以下是許知遠接受本報專訪摘要。

跨界主持節目 機緣巧合

問：你有許多身分，作家、主持人、創業者，怎麼排序？

答：在所有的身分當中，我首先是個作家，觀察並描述事件；其次，我經營「單向空間」這個書店，希望成為持久性的文化機構，並發展出旗下「微在」、「單讀」等APP。

其餘的，例如做主持人，只是因為好玩、基於我個人興趣的延伸，當初會跨界主持節目，純粹是機緣巧合，剛好有個朋友來說服我做這件事，因為可以見到不同的人，和不同的人談話，認識他們、理解他們。我早年也做了許多年記者，習慣採訪各種人。曾幫台灣媒體寫過專欄，也在台灣出過書，和台灣的淵源很深。

我們不懂零售，因此把書店當成內容生產空間，附帶出版自己的雜誌、經營新媒體，相較於一般的書店來說，更像是一家以生產內容作為驅動的公司，創造另外一種經營模式，獲利到今年也逐漸穩定。

寫梁啟超傳記 最新計畫

問：除了主持節目之外，最近有什麼計畫？

答：做網路視頻節目，我只花20％的精力，剩下60~70％的精神在寫一本新書，關於梁啟超的傳記。對於時政的興趣確實沒以前大，我現在的興趣偏向歷史，因為眼前的很多事情和昔日有關，我想了解近代中國的轉折過程，才能更好的理解現在，這也是自我維度的拓展。

對現實的批評，有很多是不斷重複的，因為存在相似的邏輯，對我來說有點厭倦了，我想更多的去探索歷史背景。例如現代中國的建立為什麼這麼困難？原因又在哪裡？梁啟超在清末時面臨的困境，可以作為今日的借鏡。

回到歷史原點 理解困境

問：清末中國所處的環境，可為現代中國提供哪些參照？

答：梁啟超當時是中國最全球化的年代，當時推動全球化的工具，靠著火車、輪船、電報、報紙等新媒體。梁啟超當時是怎麼面對世界的？本來梁啟超想建立現代中國、現代政體，而我們至今仍處於這尚未完成的過程之中，仍然在尋找最適合中國人生活的方式。

現在中國也面臨全球化，我們也面臨著許多困境，當時晚清時是怎麼面對的？梁啟超在思想上、制度設計上，提出了對現代中國的理解。我們仍然在他的影響之下。他們犯的錯誤也好，沒有實現的目標也好，仍然困擾著我們。我必須回到歷史的原點，來理解這一切東西。

問：現在大陸經濟崛起，相較於晚清，有什麼問題要去解決？

答：過去一個多世紀以來，中國獲得某種富強，但富強本身不應該成為一種目的，富強是一個外在的手段，最終應該建立起什麼樣的中國？這是需要很多探討的。中國給外人留下富強的印象，但如果你生活在這裡，會對中國有更多的思考，例如這樣的富強是否可以維持？還是只是暫時的現象？

現在中國的話語權提高，一方面當然和中國的國力提升有巨大的關係，但同時也是美國和西方國家衰退的結果，這些都會影響我們這代人的命題。一戰過後，當時有人預言東方將拯救西方，但這顯然是錯的，歷史有很多微妙的連續性。

(中國時報)