台灣眼光向內 失去向外看能力

許知遠訪台時，在新書發表會上替粉絲們簽名。（本報資料照片）

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中國時報
／北京專訪

許知遠過去10年間曾赴台數十次，對台灣的印象從「充滿好感」到「不再令人興奮」，直指台灣眼光向內，失去了向外看的能力；過去台灣曾是他看待世界很重要的參考點，但現在這個重要性正在慢慢減弱。他認為台灣應該更加開放，才能重新找到生命力，「愈是自我封閉，人才流失的速度反而愈快。」

曾多次赴台交流、考察或是出版新書，許知遠對台灣並不陌生。他坦言，10年前剛開始曾對台灣充滿好感，「是我夢想中的一個地方，包括社會氣氛、人和人之間的關係，但是後來就慢慢感到厭倦。因為台灣變得太向內看了，失去了向外看、有更寬闊視野的慾望和能力，台灣現在已經不再讓我興奮。」

台灣為什麼變得封閉？許知遠認為，台灣昔日的開放，是因為在冷戰格局裡必須對西方開放所造成。現在政治結構發生變化，內部事務成為大家首要關心的事情，加上從90年代開始，台灣精英文化開始瓦解，無法發揮主導力量，導致民粹主義抬頭興起。

大陸經濟崛起，在國際社會上愈來愈有話語權，台灣不論在政治、經濟、文化等各領域似乎逐漸被邊緣化，也擔心人才日漸西進大陸，台灣遲早會被掏空。面對強勢的大陸，台灣還有什麼價值是大家可以珍惜的？

許知遠說，台灣是個自由的空間，但台灣人心態卻沒有那麼自由。「如果環境愈開放、社會愈自信，反而愈不會被掏空；愈是自我封閉，人才流失的速度反而愈快。」

許知遠認為，台灣應該更開闊，引進全世界的人才，如果台灣能藉由開放，兼容並蓄各種文化、各種膚色、各種背景的人共同冒險，相信台灣能夠重新找到生命力。「紐約、倫敦不就是這樣成功的嗎？」

例如台灣今年5月通過同性婚姻合法化，許知遠說，這是一個非常進步的法案，在亞洲地區處於領先地位，「從這裡來看，台灣還是有很大的魅力，生命力依舊很強，對很多人還是很有吸引力。」

對於台灣經濟在80~90年代領先大陸，許知遠說，「這不是常態，而是歷史意外的選擇。如果把心情放輕鬆了，就不會有那麼大的落差感。」他說，從另一方面來看，台灣還是很自由的社會，有不少的文化積澱，大陸暫時仍取代不了。例如台灣可以發展出誠品書店，到大陸開店後也深受歡迎。

(中國時報)

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