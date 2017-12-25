堅持知識分子的任性 不斷拋出問題

2017年12月25日 04:10 中國時報 藍孝威 ） （執筆：

知識分子、作家、創業者、主持人，集各種身分於一身，許知遠樂於嘗試各種可能。成為訪談節目主持人，和普通節目不同，許知遠形容自己很任性，沒有迎合觀眾需求來設計主題，只是依照個人的想法去邀來賓，也不關心造成什麼樣的社會影響、誰會來看。但這樣的率性，把「十三邀」打造成大陸去年相當火熱的一檔網路訪談節目。

身為作家撰寫評論文章，讀者大都認同許知遠既能旁徵博引西方觀點，同時又能深刻分析中國現況。但1年前許知遠開始跨界主持網路深度訪談節目後，許多網路負面評論鋪天蓋地而來，例如最新一季節目中訪問馬東，有網友毒舌形容許知遠是「最令人無比尷尬的公知」。

如果是一般的商業節目製作團隊，看到類似的觀眾反應，可能會要求主持人調整主持風格。但是許知遠沒有，他以一貫的知識分子口吻說，「時代退化了，現在的觀眾被高度娛樂化，有一點質疑的聲音，都被認為是不正常的。」

許知遠也認為，被外界誤解是很正常的，「中國過去幾年一直有很大的反智潮流，大家不習慣追問很多問題，也不習慣發出質疑。大家習慣了光滑但沒有內容和態度的談話」，所以一旦被質疑，這些人會覺得尷尬。

許知遠習慣思考、提出問題，任何事情都不應該是理所當然。「只有你在被質疑時，才能更好的表達自己；如果雙方都在很舒適的狀態下，就沒法好好的表達了。」在他的認知裡，他不是為了節目效果故意製造衝突，也沒有要讓誰感到尷尬，因為「質疑」向來存在他和別人的談話過程當中。

從作家到主持人，許知遠知識分子的性格不曾改變。他不斷地拋出問題，希望找到讓中國社會變得更好的方法。

(中國時報)