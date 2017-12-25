陸AG600首飛 掌控南海添利器

大陸自主研製全球最大水陸兩棲飛機AG600，別號「鯤龍」，最大航程達4500公里，將成北京掌控南海主權的利器。（新華社）

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中國時報
／北京報導

大陸自主研製全球最大水陸兩棲飛機AG600昨上午在廣東珠海機場首飛成功。別號「鯤龍」的AG600，最大航程達4500公里，未來除用於陸上救災和海上救援外，如果用於南海島礁運輸，將成北京掌控南海主權的利器。

大陸目前在南海的永興島、永暑礁、渚碧礁、美濟礁擁有4座機場，皆可起降AG600飛機，為華陽礁、南薰礁、赤瓜礁、東門礁等多座島礁提供通勤和後勤保障。海警、海監等單位也可使用AG600飛機，利用1650公里的飛行半徑，在南海進行執法任務。

陸地滅火海上救難 搶時效

可上天、下海的AG600可滿足森林滅火和水上救援的需要。AG600最大載水量為12噸，20秒內可一次汲水12噸，單次投水救火面積可達4000餘平方公尺，可單次齊投12噸水，也可分批次投水；並可為被困人員和其他滅火人員及滅火機械開闢進出火區的安全通道。

除了是「滅火能手」，AG600還是遠海「救護高手」。海上遇險事件發生後，黃金救援時間在2至7小時，當海水溫度低於攝氏10度，一般人30分鐘就會失去知覺，水溫10至15度條件下，人維持意識清醒的時間在1到2小時，加上海浪和海洋生物的侵襲，遇險人員必須得到盡快救援，才能提高生還的可能。

不到4小時 可抵曾母暗沙

大陸在300公里的近海範圍內，主要依靠直升機和船舶進行應急救援，超過這個範圍，直升機的航程和裝載都受到很大限制，而船舶的航速又較慢。

這時AG600就能派上用場。與船舶相比，它具有速度快的優點，最大巡航速度每小時500公里，最長飛行時間12小時，最大航程4500公里。AG600飛機可在浪高2公尺的複雜氣象條件下實施水面救援行動，一次可救護50名遇險人員。

以南海為例，出現險情之後，AG600在1到2小時內就可飛抵現場。從海南三亞機場趕赴南海最南端的曾母暗沙，只需不到4小時，在事發水域降落救起人員之後，可迅速返回，直接飛抵大陸，將遇險人員轉向後方醫院救治。

(中國時報)

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