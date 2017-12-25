美濟礁造島神速 已成南海最大島

友善列印
中國時報
／北京報導

為了控制南海主權，大陸在2015年前後加速在南海島礁進行人工造島。日前大陸飛揚軍事論壇公布照片，顯示中方在2015年上半年出動32艘大型挖泥船，僅花費5個半月時間，就將南沙美濟礁造出566萬平方公尺的陸地，相當於80個足球場面積。美智庫CSIS照片顯示，目前美濟礁約6平方公里，為南沙第一大島。

網路論壇的工程紀念石碑文字記載，美濟礁的吹填造陸工程於2015年1月16日開工，2015年6月30日竣工，先後共投入大型挖泥船32艘，形成陸域面積566萬平方公尺，修築混凝土護岸長25.7公里。建設單位為解放軍九一五五二部隊，並由大陸海軍工程設計研究局擔任設計監理單位。

據不完全統計，2004年至2011年，大陸建造了至少44艘大型挖泥船，大陸一躍成為填海造陸方面的世界頭號強國，大陸目前在南海島礁的陸域吹填面積已遠遠超過周邊國家。

據美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）曾公布的美濟礁的填海造陸照片顯示，目前美濟礁約6平方公里，為南沙第一大島；渚碧礁約4.3平方公里；永暑礁約2.8平方公里，三島的總陸域面積達到13平方公里。而此前南沙群島最大的島嶼太平島只有0.51平方公里。

大陸在南海島礁填海造陸，同時加強當地的軍事部署。美國智庫機構「亞洲海事透明倡議（AMTI）」曾發布報告稱，在南沙群島的永暑礁、美濟礁及渚碧礁，都發現可用於軍事目的的新設施，包括導彈掩體、雷達通訊系統及大型地下建築物。其中，永暑礁在南沙群島中擁有最先進的完整設施。

(中國時報)

陸AG600首飛 掌控南海添利器 越南螞蟻式擴島 3年48萬平方米

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。