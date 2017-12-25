美濟礁造島神速 已成南海最大島

2017年12月25日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

為了控制南海主權，大陸在2015年前後加速在南海島礁進行人工造島。日前大陸飛揚軍事論壇公布照片，顯示中方在2015年上半年出動32艘大型挖泥船，僅花費5個半月時間，就將南沙美濟礁造出566萬平方公尺的陸地，相當於80個足球場面積。美智庫CSIS照片顯示，目前美濟礁約6平方公里，為南沙第一大島。

網路論壇的工程紀念石碑文字記載，美濟礁的吹填造陸工程於2015年1月16日開工，2015年6月30日竣工，先後共投入大型挖泥船32艘，形成陸域面積566萬平方公尺，修築混凝土護岸長25.7公里。建設單位為解放軍九一五五二部隊，並由大陸海軍工程設計研究局擔任設計監理單位。

據不完全統計，2004年至2011年，大陸建造了至少44艘大型挖泥船，大陸一躍成為填海造陸方面的世界頭號強國，大陸目前在南海島礁的陸域吹填面積已遠遠超過周邊國家。

據美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）曾公布的美濟礁的填海造陸照片顯示，目前美濟礁約6平方公里，為南沙第一大島；渚碧礁約4.3平方公里；永暑礁約2.8平方公里，三島的總陸域面積達到13平方公里。而此前南沙群島最大的島嶼太平島只有0.51平方公里。

大陸在南海島礁填海造陸，同時加強當地的軍事部署。美國智庫機構「亞洲海事透明倡議（AMTI）」曾發布報告稱，在南沙群島的永暑礁、美濟礁及渚碧礁，都發現可用於軍事目的的新設施，包括導彈掩體、雷達通訊系統及大型地下建築物。其中，永暑礁在南沙群島中擁有最先進的完整設施。

(中國時報)