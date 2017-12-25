越南螞蟻式擴島 3年48萬平方米

美國「數字地球」公司披露越南在南威島填海造陸的對比圖。（摘自新浪網）

友善列印
中國時報
／北京報導

大陸在南海擴建島礁的行為常遭國際社會抗議，陸媒最近引用衛星照片反擊，指控越南在過去3年，重點在南沙10個島礁填海造陸，擴展陸地面積48.6萬平方公尺，加長飛機跑道，部署雷達裝置，提高南海巡邏能力。

中國東南亞研究會常務理事司鎮濤提醒，越南「螞蟻搬家式」的島礁建設從長遠看，仍能不斷增強其對南沙島礁的控制和擴張能力。

司鎮濤說，除擴大島礁外，越南還在所佔島礁大力建設和完善學校、醫院、賓館、水產品加工廠等基礎設施，以改善生活和工作條件，穩定和增加移民，從而強化島礁控制，中方不能掉以輕心。

彭博社日前援引美國「數字地球」公司拍攝的衛星圖片報導，越南在南海南沙群島的基礎建設升級，西礁地區出現了包括類似乾船塢在內的新設施。

報導稱，圖像顯示的新設施可供船舶停泊維護，以利長時間巡航。這一舉動表明，「越南想要堅守爭議水域」。

據總部設在華盛頓的亞洲海事透明倡議組織消息，2014年以來，越南在南海10個島礁填海造陸約48.6萬平方公尺，擴建飛機跑道、增設雷達、提升巡邏能力。其中，南威島被越南佔有的時間最長，目前已成越南在南沙群島的軍事指揮中心和行政中心。

相對於大陸的大規模機械化吹填造島，越南的填海工程，往往是肩挑手扛，圍堰填海，依靠大規模的人力，進展相對緩慢。原先越南在南華礁進行填島工程，已在東南和西南方各圍出了一個小島，但2015年被颱風「茉莉」侵襲，所填島礁被颱風吹走，只能重頭開始。

隨著大陸造島成功，越南益發焦慮，大陸媒體認為，「越南佔據新礁已沒有可能，最好的結果，就是保住這20多個島礁。所以，越南必須加緊填海，加固機場跑道，甚至部署戰鬥武器。」

(中國時報)

美濟礁造島神速 已成南海最大島 劉結一偕妻搭地鐵 眼尖網友捕捉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。