越南螞蟻式擴島 3年48萬平方米

2017年12月25日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸在南海擴建島礁的行為常遭國際社會抗議，陸媒最近引用衛星照片反擊，指控越南在過去3年，重點在南沙10個島礁填海造陸，擴展陸地面積48.6萬平方公尺，加長飛機跑道，部署雷達裝置，提高南海巡邏能力。

中國東南亞研究會常務理事司鎮濤提醒，越南「螞蟻搬家式」的島礁建設從長遠看，仍能不斷增強其對南沙島礁的控制和擴張能力。

司鎮濤說，除擴大島礁外，越南還在所佔島礁大力建設和完善學校、醫院、賓館、水產品加工廠等基礎設施，以改善生活和工作條件，穩定和增加移民，從而強化島礁控制，中方不能掉以輕心。

彭博社日前援引美國「數字地球」公司拍攝的衛星圖片報導，越南在南海南沙群島的基礎建設升級，西礁地區出現了包括類似乾船塢在內的新設施。

報導稱，圖像顯示的新設施可供船舶停泊維護，以利長時間巡航。這一舉動表明，「越南想要堅守爭議水域」。

據總部設在華盛頓的亞洲海事透明倡議組織消息，2014年以來，越南在南海10個島礁填海造陸約48.6萬平方公尺，擴建飛機跑道、增設雷達、提升巡邏能力。其中，南威島被越南佔有的時間最長，目前已成越南在南沙群島的軍事指揮中心和行政中心。

相對於大陸的大規模機械化吹填造島，越南的填海工程，往往是肩挑手扛，圍堰填海，依靠大規模的人力，進展相對緩慢。原先越南在南華礁進行填島工程，已在東南和西南方各圍出了一個小島，但2015年被颱風「茉莉」侵襲，所填島礁被颱風吹走，只能重頭開始。

隨著大陸造島成功，越南益發焦慮，大陸媒體認為，「越南佔據新礁已沒有可能，最好的結果，就是保住這20多個島礁。所以，越南必須加緊填海，加固機場跑道，甚至部署戰鬥武器。」

(中國時報)