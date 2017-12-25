陸惠台措施 統交國台辦發布

2017年12月25日 04:10 中國時報 蔡浩祥 ／台北─北京連線報導 ／台北─北京連線報導

蔡政府執政後，為突顯兩岸「官民有別」，近來大陸相繼發布20多項惠台措施，不少台灣學者紛紛透過私下管道向涉台機構刺探，無奈大多有問無答。涉台人士透露，惠台措施涉及法規面及行政協調，為避免走漏風聲、釋出錯誤信號，主要工作由國台辦一手主導；有別於陸委會僅能提出些小規模開放，國台辦各局處可說全體「動起來」。

「涉台學者不是全才，涉及法規面的還得國台辦去研商、協調」，一名涉台學者坦言，近期在大陸相繼發布20多項惠台措施後，不少台灣藍、綠學者透過各式管道向涉台機構打探，想了解惠台措施的研商、決策過程及下一步內容，「不是不說，是真的不清楚」。

談及惠台措施的推動過程，涉台人士表示，當前兩岸陷入僵局，陸委會淪為「冷衙門」；相反的，為推動這一系列惠台措施，國台辦各局處可說「動起來」，以代理研究局長職務的國台辦主任助理周寧領軍，著手惠台措施研究，綜合各局處意見後，開始與有關單位行政協調，最後由新聞局或主管部門發布。

涉台人士表示，直至惠台措施發布後，考量到台灣內部反應，尤其蔡政府說法，大陸涉台機構收到訊息後，會配合媒體報導進行政策說明、辯護，必要時新聞局再發稿回應。

涉台人士指出，以司法部近日頒布「國家法律職業資格的台灣居民在大陸從事律師執業管理辦法」修正案為例，就涉及複雜法規問題和行政協調。台商念茲在茲的「五險一金」如何解套、產業轉型升級和投資問題等，國台辦負責台商投資問題的經濟局、投資協調局和法規局也正著手研究相關問題。

而儘管兩岸近來突發事件不斷，卻不影響北京對台政策方向，今後可望朝「質量並進」方向，除維持既有交流，質量上也會不斷推進，不排除在明年上半、縣市長選舉初期，先發動一波具針對性的城市交流。

(中國時報)