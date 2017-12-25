疑燒炭取暖 爺奶葬身火海

2017年12月25日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市復興區1處民宅24日凌晨發生火警，警方據報趕赴現場搶救，僅30分鐘內就控制火勢，但高齡79歲、71歲的王姓屋主夫妻，卻已被燒成焦屍，幸好王翁兒子、媳婦及2個孫子共4人都及時逃出，僅10歲孫子嗆傷送醫，並無生命危險。警消初步研判，2人疑因天冷燒炭取暖釀災，實際起火原因仍待消防局火調人員鑑識調查中。

4人逃出 1男童嗆傷

桃園市消防局表示，24日凌晨2時11分接獲報案，指復興區基國派路1處1樓平房發生火警，緊急調派13輛消防車、3輛救護車、34名消防人員前往搶救，消防人員抵達現場後，得知屋內有2人受困，趕緊噴灑水柱，僅30分鐘內就控制火勢，消防人員強行進入火場搜索時，陸續在房門附近發現2具焦屍。

消防局表示，火警發生時，屋內有4人自行逃出，其中10歲的王姓男童疑似遭濃煙嗆傷、呼吸不適，送往醫院檢查。現場燃燒面積約20平方公尺，遍布客廳、房間，全家幾乎付之一炬。

半小時滅火 房屋燒光

脫困的王家人說，長輩因為最近氣候寒冷，在臥室內燒炭取暖，他睡到一半被濃濃煙味嗆醒，趕緊逃生，但發現長輩房間已被熊熊大火籠罩，根本沒辦法進去救人。

警方指出，基國派部落原住民家庭，在冬天仍有少數民眾習慣以燒炭的方式取暖避冬，在山區並非罕見。初步調查，起火點位於屋主王姓老翁夫婦臥室的火盆，疑因火勢猛烈，2人來不及逃生，但實際起火原因目前由火調人員鑑識調查中。

鄰居說，王姓1家6人3代同堂，爺爺、奶奶都已經退休，偶爾到田裡做點農事，兒子夫妻則以養雞維生，平常人都很客氣，看到左鄰右舍也會主動打招呼，和鄰居相處和睦。目前王家也由復興區公所及當地里長協助，尋找安置地點。

(中國時報)