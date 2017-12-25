假賣韓團黃牛票 慣犯收押

30歲網路詐欺慣犯范煜祥。（中，謝明俊翻攝）

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中國時報
／台北報導

30歲網路詐欺慣犯范煜祥，利用韓國夯團BTS防彈少年團來台開唱機會，上網假賣黃牛票，誘騙2名女粉絲先匯訂金至其房東、飯店帳戶，支付房租及住宿費，再藉宅配收受餘款後落跑，共詐騙2萬6000多元，大安警分局花了2個月時間才逮捕他到案，檢察官訊後聲押獲准。警方懷疑，被范嫌詐騙的被害人恐不止2人，已擴大追查。

警方調查，BTS防彈少年團10月間在台灣舉辦演唱會，但8月網路售票一推出就秒殺，粉絲買不到票，只好搶購黃牛票。范嫌見有機可乘，跑到預售票口向已購得門票的民眾借看門票，趁機偷拍門票照片，再上網以販售黃牛票詐騙，范嫌將原價6800元、4800元的VIP區及一般區門票，各開價14500元、12100元，誘騙蔡姓、林姓2名女子匯款購票。

范嫌利用其租屋處房東的收租帳戶，要求2女先匯入訂金，范嫌先拿這筆錢抵付租金。范嫌搬家後，又上網訂下松山區南京東路及興安街2家飯店房間，2家飯店分別提供2個帳戶供電匯住宿費，范嫌照樣要2女分別匯款至飯店帳戶，抵充住宿費。2女按照范嫌指示匯款，絲毫不知范嫌所提供帳戶有問題。

2女匯完部分款項後，范嫌再要求2女將門票餘款，以現金裝信封袋，用宅配送到他的飯店房間，范得手後就避不見面，2女花錢拿不到票，也找不到賣家，始知受騙，向警方報案。

警方先將范嫌匯款帳戶列為警示帳號，並依據帳戶資料查訪到房東，房東才知道帳戶被房客范嫌冒用行騙，警方查出范嫌有多起詐欺罪前科，拿照片供飯店員工指認確定范嫌身分後，向北檢檢察官聲請拘票，趕赴飯店將范嫌拘提到案，並依詐欺罪嫌移送北檢。

檢察官訊後，以范嫌居無定所，有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中國時報)

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