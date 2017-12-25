鹹溼郵件勾人妻 判賠20萬

2017年12月25日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

已婚蔡姓女子自美返台工作時，與黃姓同事發生婚外情，蔡返美後，黃難忘昔日纏綿，仍藉e-mail跨海「勾勾纏」，寫下「好想吃你的奶奶喔，還有淫蕩叫床聲」、「I want your pussy now」、「希望天天跟你wild sex」等鹹溼對話，蔡離婚後前夫提告求償300萬，台北地院判黃賠償20萬元。

蔡女前夫控稱，他與蔡2008年在美結婚，2年後回台辦結婚登記，婚姻原本美滿。但蔡2012年6月返台工作實習結識黃，黃邀蔡至其住處看電影、喝酒進而嘿咻；蔡返美後，黃仍持續以e-mail或手機通訊軟體與蔡調情，2人藕斷絲連。

2015年8月他發現黃傳給蔡的鹹溼對話「我好想吃你的奶奶喔，甜甜的，好想抱妳睡覺，當然還有淫蕩的叫床聲」、「希望夢中可以夢到跟你做愛」、「去美國把你軟禁，天天跟你wild sex」，經他追問下蔡坦承出軌，他因此精神受到極大痛苦，須進行心理諮商，控告小王黃男妨害家庭罪，另求償300萬。

庭訊時，黃否認與蔡通姦，是蔡女前夫違法取得2人電子郵件，至於曖昧對話則是他情感宣洩而杜撰的，蔡離婚是因婚姻生變，與他無關，強調蔡女前夫指控他通姦，獲北檢不起訴。

但法官發現，北檢雖曾不起訴，但蔡女前夫聲請再議，高檢署發回北檢續查，認為黃明知蔡已婚，2人對話挑逗親暱，形同熱戀男女朋友，言詞非一般朋友往來通信所用，認定黃、蔡關係不單純，不採信黃辯詞，不過，前夫要求的300萬元，金額過高，判決黃男賠償20萬元。

(中國時報)