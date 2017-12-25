黑鷹變紅鷹 首次出任務

2017年12月25日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

本月20日起駐守台東的UH-60M「黑鷹」直升機，23日晚間首次出勤蘭嶼病患後送任務，將誤食有毒海芒果而休克的77歲謝姓老翁後送台東馬偕醫院救治，雖然謝翁經搶救仍不治，但蘭嶼鄉民認為，比起過去直升機是從高雄起飛，現可縮短黃金搶救時間1小時，相當欣慰。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全表示，23日晚上接獲蘭嶼衛生所後送求援，UH-60M直升機晚間9時5分從豐年機場起飛，半小時後降落蘭嶼，10點15分返回豐年機場，出勤時間約70分鐘。

他說，已服役超過40年空勤直升機UH-1H即將在年底退役，銜接的新機種UH-60M「黑鷹」直升機，台東配置3架，目前已進駐2架，為了和戰鬥機種有所區隔，原本黑色的機身塗裝成鮮豔的紅色，成為救人任務的「紅鷹」直升機。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧說，因離島醫療資源較缺乏，以往綠島、蘭嶼傷病患後送，均須高雄派直升機支援，如今直升機從台東直接出勤，可縮短黃金救援時間1小時，對突發意外須緊急後送的蘭嶼鄉親或是遊客而言，是一大福音。

蘭嶼籍縣議員黃天德說，老人往生後都希望落葉歸根，但謝翁遺體，直升機跟船隻均拒絕載回蘭嶼，費了一番波折，總算由海巡隊派巡邏艇載回，期盼政府一併檢討離島居民安寧返鄉機制。

(中國時報)