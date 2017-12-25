黑鷹變紅鷹 首次出任務

甫進駐台東的黑鷹直升機，23日晚間首次出勤蘭嶼病患後送。（空勤總隊第三大隊提供、莊哲權翻攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

本月20日起駐守台東的UH-60M「黑鷹」直升機，23日晚間首次出勤蘭嶼病患後送任務，將誤食有毒海芒果而休克的77歲謝姓老翁後送台東馬偕醫院救治，雖然謝翁經搶救仍不治，但蘭嶼鄉民認為，比起過去直升機是從高雄起飛，現可縮短黃金搶救時間1小時，相當欣慰。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全表示，23日晚上接獲蘭嶼衛生所後送求援，UH-60M直升機晚間9時5分從豐年機場起飛，半小時後降落蘭嶼，10點15分返回豐年機場，出勤時間約70分鐘。

他說，已服役超過40年空勤直升機UH-1H即將在年底退役，銜接的新機種UH-60M「黑鷹」直升機，台東配置3架，目前已進駐2架，為了和戰鬥機種有所區隔，原本黑色的機身塗裝成鮮豔的紅色，成為救人任務的「紅鷹」直升機。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧說，因離島醫療資源較缺乏，以往綠島、蘭嶼傷病患後送，均須高雄派直升機支援，如今直升機從台東直接出勤，可縮短黃金救援時間1小時，對突發意外須緊急後送的蘭嶼鄉親或是遊客而言，是一大福音。

蘭嶼籍縣議員黃天德說，老人往生後都希望落葉歸根，但謝翁遺體，直升機跟船隻均拒絕載回蘭嶼，費了一番波折，總算由海巡隊派巡邏艇載回，期盼政府一併檢討離島居民安寧返鄉機制。

(中國時報)

鹹溼郵件勾人妻 判賠20萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。