法規模糊 電子菸氾濫缺把關

為學子健康把關，新竹市定出《新竹市電子煙管理自治條例》管制，並呼籲校園跟進響應。（新竹市政府提供）

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中國時報
／竹市報導
電子菸因口味多，煙霧量大，吸引不少族群愛好，甚至不少傳統香菸使用者也改抽電子菸。（賴佑維攝）
曾有業者涉嫌走私大批電子菸油，標榜風味新穎，在網路兜售牟暴利。（本報資料照片）

菸價漲，不少民眾改抽電子菸，但台灣法令規定仍相當模糊，目前僅管制含毒品或尼古丁成分的電子菸；但無論《菸害防治法》或《藥事法》皆未對持有及吸食者做出規範，導致吸電子菸者愈來愈多，甚至遍及校園未成年學子，市售電子菸產品氾濫，安全堪虞。

新竹市日前率全台之先制定《新竹市電子煙管理自治條例》，販售或供應未成年者、禁菸場域吸電子菸都能開罰萬元，但此條例偏向為青少年把關，未特別針對一般門市販售行為，管制成效仍有待評估。

吸食者增 學生跟著抽

新竹市衛生局表示，目前電子菸相關管制範圍仍限定查獲販售、製造或持有含毒品成分的電子菸，可依《毒品危害防制條例》處理，若含尼古丁成分則被視為劣質假藥，歸《藥事法》管制，形狀類似菸品的電子菸則可依《菸害防制法》懲處，並無統一的電子菸規範法令。

走進市區菸酒零售店，店家小心翼翼拿出藏在櫃內深處的電子菸，琳瑯滿目的型號讓人眼花撩亂；業者還拿出模仿知名菸廠風味的菸油，以「買1瓶送1瓶」大力促銷，從入門到進階電子菸主機，每組近千元到萬餘元都有，提供不同客層。

曾經發生爆炸事件

部分民眾為戒菸改抽電子菸，但食品藥物管理署過去抽查到的電子菸，發現多數含尼古丁成分，且有成癮性，無助於戒菸；且市面上電子菸普遍含甲醛或乙醛致癌物質，台灣過去甚至發生過電子菸爆炸事件，危機重重。

陳姓菸友說，電子菸成分是否對人體有害，各方說法不一，他相信要視菸油成分論定，相較國外普遍未禁止電子菸，台灣對開放或禁止始終態度模糊，卻一再剝奪吸菸者權益，「若說抽菸會致癌，為何不乾脆全面禁售菸品？」他也質疑工業汙染等空氣致癌重大因子，不見政府大力管制，只會拿菸友開刀。

究竟電子菸該不該禁？王姓媽媽表示，孩子的爸是老菸槍，最近改抽電子菸，家裡雖少了刺鼻菸味，但仍擔心立法未明前，菸油物質對人體有害，還是希望先生直接戒菸。

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(中國時報)

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