用到爛菸管 一樣貴森森

2017年12月25日 04:10 中國時報 徐養齡 、 王揚傑 、 柯伶穎 ／綜合報導 ／綜合報導

你的電子菸還沒壞？不少抽過電子菸的民眾遇過菸管主機故障，誤吸菸油的糗事，算算使用時間往往還不到半年，得再花千餘元重買，不如買整條香菸划算。不少菸友認為，產品品質不改善，抽電子菸其實不會比較省錢。

近來菸價漲，有品牌甚至漲幅達30元，讓癮君子大喊吃不消，開始討論吸電子菸或傳統菸何者較省？網友認為需視菸癮評估，若每3天吸1包菸者，每月開銷約1250元，。

菸友分析，電子菸主要成本是菸油汰換，每月成本約1500元，電子菸主機則需視損壞程度，600多元到逾萬元都有；由於現在的菸管品質良莠不齊，若不會修理，不斷換菸管其實不會比較省。

菸齡超過30年的徐先生表示，見過朋友從國外帶回一款電子菸，一樣是抽菸草，但不經過燃燒，不會產生焦油，抽完也不卡痰，只不過國內並未販售，不然想買來試試。

菸齡20多年的許先生說，電子菸的味道很怪，還是習慣抽傳統香菸，因為自己一直都是抽某款國產菸，漲完價還未超過100元，目前尚能接受，但若漲破100元，就會考慮戒菸。

1天抽1包菸的張先生試算，以他常抽的香菸目前漲為90元計算，每月花費約2700元，但電子菸好壞差很多，好的破萬元，最低入門款1000元有找，且菸油價格也是幾百到上千元都有，差距頗大。

張先生說，電子菸選擇多，口味特殊也沒有菸灰、臭味等困擾，但購買管道有限，傳統菸則是隨處都買得到，若是小資抽菸族，電子菸確實比較省，不過政府若開放電子菸進入市場，普及度增加後會考慮改抽電子菸，在目前尚未合法化前，他還是選擇傳統菸。

(中國時報)