稽查權責未明 警反彈喊累

2017年12月25日 04:10 中國時報 徐養齡 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

電子菸由誰管？新竹市衛生局強調將由警方、教育及衛生單位負責宣導、稽查；但執法程度和查緝則尚未明確畫分，勢必帶來跨部門間模糊地帶，已有基層員警反彈，要求回歸衛生專業負責，衛生部門則表示防治工作原就不易，不過對管制措施有信心。

「吸電子菸和香菸一樣會吸到尼古丁。」林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，電子菸含尼古丁就等同吸菸，也會造成心血管、呼吸道與肺功能疾病，且電子菸被檢出的甲醛、乙醛是致癌物，會傷害呼吸系統甚至造成鼻咽癌。

顏宗海表示，食藥署2014年電子菸檢體抽樣發現，市售電子菸100％含有甲醛、90.3％含有乙醛，兩者分別被國際癌症研究署歸類為1級（確定為致癌因子）與2B級（可能為致癌因子）致癌物，長時間暴露會增加鼻咽癌、血癌、腸胃道腫瘤甚至食道癌風險，且電子菸中尼古丁濃度不一，不但無法幫助戒菸，還可能加重菸癮。

衛生局代理局長楊清媚表示，《新竹市電子煙管理自治條例》上路，可避免青少年因好奇心受引誘，向業者買電子菸，將加強規範18歲以下者不得使用或持有電子菸，違者必須接受戒菸教育，無故不到則裁罰父母或監護人最高1萬元，供應電子菸給未成年者最高可處5萬元罰鍰，禁菸場所也全面禁止吸食或攜帶點燃電子菸，違者最高可處1萬元罰鍰。

對於稽查電子菸，有基層員警埋怨，每天各種勤務已很累，還有接不完的110報案電話，如今還要投入宣導、稽查電子菸，實在心有餘而力不足，應讓稽查工作回歸衛生局專業。

市府衛生局則強調，將列出明確準則，主要由衛生局稽查人員執行，警方配合，但礙於衛生局人力，仍請警方在市區執勤時協助留意，並可視情況展開聯合稽查或宣導。

(中國時報)