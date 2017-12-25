新聞透視－防止危害青少年 新竹踏出第一步

2017年12月25日 04:10 中國時報 楊宗灝

繼新竹市政府透過自治條例限制電子菸販售未成年人、禁菸場所禁止吸食電子菸之後，行政院也在日前把禁止電子菸製造、輸入、販售及廣告的菸害防制法修正草案，送入立法院審議；政府積極作為，就是希望能夠藉由法律針對目前尚未合法的電子菸產品進行有效管理，也進一步防止摻入新興毒品的電子菸危害青少年。

坊間電子菸不論硬體主機或觸發發熱霧化可供吸食的菸油，目前都處於地下化狀態，實體店面業者聲稱，菸油只要不添加尼古丁成分，就無違反藥事法問題。但食藥署對此打臉，指出台灣目前並未開放電子菸產品上市，不論有無添加尼古丁成分，都屬違法產品。

新竹市政府針對未成年人使用電子菸，以及禁菸場所禁止吸食電子菸，制定自治條例，不啻是國內對電子菸管理所踏出的第一步。

行政院日前也跟進修正菸害防制法草案，藉由修法禁止電子菸相關製造、輸入、販售。的確，在電子菸油成分來源不明的情況下，中央、地方政府都已經正視電子菸可能危害使用者的健康問題。

究竟電子菸或香菸，何者對人體危害更嚴重？支持與反對者論述兩極，由於國內並未開放電子菸販售、吸食或製造，無法取得更進一步的分析資料。但既然市場存在供需問題，政府藉由立法強制力積極管理電子菸販售，做法值得肯定。

(中國時報)