新聞透視－防止危害青少年 新竹踏出第一步

友善列印
中國時報

繼新竹市政府透過自治條例限制電子菸販售未成年人、禁菸場所禁止吸食電子菸之後，行政院也在日前把禁止電子菸製造、輸入、販售及廣告的菸害防制法修正草案，送入立法院審議；政府積極作為，就是希望能夠藉由法律針對目前尚未合法的電子菸產品進行有效管理，也進一步防止摻入新興毒品的電子菸危害青少年。

坊間電子菸不論硬體主機或觸發發熱霧化可供吸食的菸油，目前都處於地下化狀態，實體店面業者聲稱，菸油只要不添加尼古丁成分，就無違反藥事法問題。但食藥署對此打臉，指出台灣目前並未開放電子菸產品上市，不論有無添加尼古丁成分，都屬違法產品。

新竹市政府針對未成年人使用電子菸，以及禁菸場所禁止吸食電子菸，制定自治條例，不啻是國內對電子菸管理所踏出的第一步。

行政院日前也跟進修正菸害防制法草案，藉由修法禁止電子菸相關製造、輸入、販售。的確，在電子菸油成分來源不明的情況下，中央、地方政府都已經正視電子菸可能危害使用者的健康問題。

究竟電子菸或香菸，何者對人體危害更嚴重？支持與反對者論述兩極，由於國內並未開放電子菸販售、吸食或製造，無法取得更進一步的分析資料。但既然市場存在供需問題，政府藉由立法強制力積極管理電子菸販售，做法值得肯定。

(中國時報)

稽查權責未明 警反彈喊累 菸友心聲 盼合法管制品質

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。