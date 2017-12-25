菸友心聲 盼合法管制品質

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中國時報
／桃園報導

電子菸超熱門，網路世界有不少玩家分享心得，其中電子菸族群又分為想尋找傳統香菸替代品的「戒菸者」及「好奇玩家」。不少玩家列舉國外的電子菸法令，希望政府立出明確法令規範，讓電子菸走入合法，別讓民眾無所適從。

1名4年電子菸齡李姓玩家表示，自己有10多年傳統菸齡，在朋友介紹下改抽電子菸，但因在台灣尚未合法，大都透過網路購買，買來的菸油不知道是不是真貨，也不知品質安不安全，只能靠玩家口耳相傳，找到有保障的店家。

在網路販售電子菸的賣家小陳說，美國、紐西蘭等國早已將電子菸合法化，曾有國外研究指出電子菸會釋放甲醛，結果有網友詢問該研究者，發現該名研究者根本不抽電子菸，實驗時採用高伏特電壓蒸發菸油，但是玩家都知道，電子菸使用太高的電壓，會導致棉花燒焦，因此該實驗根本不符實際狀況，他也因此質疑政府檢測情境與一般玩家抽電子菸的實際狀況不同。

他還表示，政府一再強調電子菸含有毒物質、恐吸引青少年吸食，不過國外多數研究顯示，電子菸有害物質含量比傳統香菸少，政府應提出更嚴謹的研究佐證。

1名江姓玩家也表示，大家都知道香菸、檳榔會致癌，政府怎未全面禁止？他感覺政府是「鴕鳥心態」，盼政府參考國外作法，並協商、討論後詳定規範管制予以合法化，也才是真的為民眾健康安全把關。

(中國時報)

新聞透視－防止危害青少年 新竹…

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