北部現紅害 2火力電廠降載

2017年12月25日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北街頭24日一片霧濛濛，北市環保局表示，昨天上午8點全國各空品區空氣品質指標（AQI）監測顯示，台灣北部、中部、南部AQI指標已大於150以上，屬對所有族群不健康的紅色等級，環保局已依SOP啟動因應防制作為，要求台電協和及林口電廠配合降載，以改善空品惡化趨勢。

路邊攔查機車柴油車

環保局指出，今天因東北季風增強帶來中國境外汙染，粒狀汙染物將在中午過後逐漸升高，預估這波境外汙染事件將維持到25日白天。環保局說，今凌晨開始細懸浮微粒（PM2.5）濃度增加，北部空品區測站富貴角、林口、菜寮、三峽、板橋、觀音、大園、桃園、平鎮已達紅警。

另外，北市上午古亭、中山、士林等站陸續達橘色提醒，到上午8點萬華、大上同測站已達紅色等級，北市各單位已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等。

籲民眾盡量減少外出

行政院環保署已協調協和電廠於昨日下午6時30分至24時及今日7時至下午5時執行降載作業，分別降載1340及1250百萬瓦，另環保局也致電環保署空保處，請求協調台電公司林口電廠，比照協和電廠立即進行環保降載。

環保局提醒，民眾應盡量減少外出，另敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護，有關最新空氣品質現況，民眾可參考環保署空氣品質監測網(http://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx）。

(中國時報)