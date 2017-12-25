11打拚小農出書 帶你去旅行

2017年12月25日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

在台灣有一群無名英雄，默默在寶島守護耕耘，《翻精緻、轉農業，跟著好農去旅行》將遍布全台的11位在地小農奮鬥過程，集結成書，整理成一本以精緻農業與休閒產業為主軸的觀光指南手冊，希望讓更多人看見小農們的樂活田園生活，進而來趟休閒之旅。

翻轉傳統 邁向精緻

出版者、凱亞董事長黃春榕說，凱亞是第一也是全台唯一一個通過NCC核准擁有執照的農業電視台，深入台灣各地拍攝在地農民艱辛奮鬥的過程及如何走向精緻化農業，近期將內容結合綠色旅遊、生態農場以及農特產品等資訊，整理成書出版，希望透過文字與鏡頭，拉近城市與鄉村距離，也提供忙碌的現代人更多元的農業休閒旅遊資訊。

農糧署北區分署長蘇宗振大表支持，強調在地生產、在地消費，希望消費者透過鏡頭感受農民的用心，從而對食材安心、關心和珍惜，他也期許媒體力量，可以讓台灣農業以「乘」的方式積累能量，站穩腳步、邁向全世界，讓全球看到台灣的農業綠金。

創意無限 開發綠金

桃園觀旅遊局長楊勝評也受邀出席，驚豔小農的努力和創意無限，他說11家裡面桃園有3家，分別是從甘泉地裡萌芽茁壯的「觀音農會甘泉米」、以1300度淬煉出能量的「晶源礦」、2.4公分鳳凰蟲改寫農園生態的「石門生態有機農場」，各具特色，都可以發展成觀光旅遊的生態景點，未來將結合觀光旅遊元素嘗試推動。

除了桃園在地3業者，還有把賤價作物搖身變精品食材的巴巴塔塔地瓜、用10年光陰沏出感動的滿冠蜜香烏龍茶、港仔科技新貴退休變揮汗農夫的天健法國百合朝鮮薊、40歲才投身油品的橄欖油達人澳利康Amor橄欖油、客家子弟用米糠創「皂」奇蹟的風月六堆乾式保養品、用台灣頂級水果創造冰淇淋奇蹟的永成利繽菓市、醫生化身農友的瑞智能量、以及尖端奈米科技銀泉等，邀請讀者透過書本細細品味，書中還有特別優惠給書友。

(中國時報)