花博備戰 號召2.3萬名志工

2017年12月25日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

2018年台中世界花卉博覽會進入緊鑼密鼓階段，市府總動員也結合民間力量，推動花博盛會！市府社會局長呂建德24日在出席傑人會活動表示，花博預計吸引1000萬人次遊客，因應龐大志工需求，台中原已有10萬名專業志工，預計召募2萬3000名花博志工，讓遊客不僅欣賞美麗的花，也感受志工的人情味。

5大組別需要協助

國際傑人會中華民國總會第26屆總會長陳光楠、第27屆總會長林明郎，台中市傑人會第49屆會長蔡武男、第50屆會長劉建成24日舉行交接典禮，呂建德出席見證觀禮，強調「一棒接一棒，棒棒皆強棒」，耶誕夜也向全場報佳音，號召由會長領軍揪團來當花博志工。

「花團錦簇迎花博，志工人數強強滾！」呂建德表示，台中世界花卉博覽會展期從2018年11月3日至2019年4月24日，花博志工目前召募達1萬0060人，特別需要協助召募組別為交通組、導覽組、展演組、客服組及衛生組志工共5組人員。

儲備未來志工人才

呂建德說，預期會有1000萬人次到台中來看花博，其中估計有170萬人次是從美國、歐洲、日本、韓國、香港等地湧進台中，花博是台中大事，也是全台灣的國際盛事，目標是召募2萬3000名志工，展現花博志工的熱情與活力，也凸顯社會參與凝聚力。

市長林佳龍鼓勵民眾投入花博志工行列，視為打造志工首都國際化重要里程碑，召募志工經專業培訓，花博結束後將建置志工人才資料庫，結合志工銀行、市民卡等規畫，為未來東亞青奧等大型活動提供重要的人力資源。

(中國時報)