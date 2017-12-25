打響MIT品牌 毛巾業揮軍國際

造型毛巾是雲林毛巾業者激盪出來的巧思，業者不斷推陳出新，吸引消費者。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

財政部公布對大陸毛巾繼續課徵反傾銷稅，稅率29.72%，從本月21日起持續5年，這是政府為了保護國內毛巾產業，第3次拔出反傾銷利劍，業者得知稍解心中壓力，全國毛巾公會也有共識，將利用未來5年推共同品牌進軍國際市場。

財政部派員實地走訪大陸，完成大陸產製進口毛巾傾銷及產業損害調查，認定傾銷及損害將因停止課徵而繼續或再發生，且經濟部綜合評估，無充分證據顯示，對大陸進口毛巾繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯的負面效果。

稅率調降至29.72%

有鑑於此，財政部關稅稅率審議小組決議自2017年12月21日起，依核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年，而且包括毛巾相關成品與半成品，課徵稅率為29.72%。

雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興對審議結果並不滿意，認為稅率太低，但強調勉強接受。他指出，業者因大陸劣質毛巾低價傾銷而受傷慘重，第1次反傾銷措施救助業者脫離加護病房，第2次讓業者得以站穩腳步，汰舊換新機器，並建立安心安全的MIT品牌；接下來的5年，將更提高品質，突顯各家特色與創意，與國際緊密結合交流。

把毛巾變文創商品

永鵬毛巾工廠經理巫金周樂見政府保護本土產業的積極作為，認為傳統產業要與時俱進。從阿公時代就產製毛巾，第3代接手的他，把毛巾變成文創產業，他坦言該傳承3代的祖業規模並不大，要以量搶進國際市場並不容易。

全國毛巾工業產業公會理事長張旭初表示，政府對大陸進口毛巾課徵反傾銷稅逐次降減，從第一次課徵高達95%，到第二次75%，此次降至29.72%，對國內業者而言，當然希望稅率愈高愈好，但逐漸調降也意味著本地產業日益茁壯，未來5年公會將扮演匯聚資源及力量的角色，期創立共同品牌攻占國際。

(中國時報)

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