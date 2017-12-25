雙姝進原鄉 專拍部落婚紗照

馬郁婷（左）和黃昱評，專門拍攝原住民婚紗。（芮米斯工作室提供）

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中國時報
／屏東報導
作品結合傳統與現代，非常受到部落歡迎。（芮米斯工作室提供）

排灣族女孩馬郁婷和閩南女孩黃昱評，1年多前組成「芮米斯工作室」，專門經營「原住民婚紗攝影」，一人負責彩妝造型，一人專門攝影，作品呈現出原住民豐富文化內涵，及山林川瀑優美的原鄉景致，風格獨特廣受好評，部落新人邀約不斷。

攝影工作室 邀約不斷

馬郁婷出身屏東三地門排灣族頭目家族，黃昱評則是高雄阿蓮人，兩人從事婚紗工作7、8年，黃是攝影師，馬則是服裝造型及彩妝師。兩人因工作認識，發現彼此想法契合，合作起來愉快有默契，常能蹦出許多新想法，決定合組工作室。

當時馬郁婷已在高雄工作一段時間，因部落常有拍攝婚紗需求，一直想回鄉貢獻所學，剛好黃昱評在讀書時就對原住民文化很有興趣，兩人因此回到馬的故鄉，走專業路線全心經營原住民婚紗攝影。

為了讓照片說故事，拍攝前兩人會花2、3天時間和新人討論，聆聽新人成長、交往過程，再花1天時間拍攝。因拍攝地點常在部落深山裡，兩人跑了許多一般人到不了的部落祕境，「有些地方真的讓人驚豔，也算是工作的另類收穫。」

訪祕境 訴說新人故事

許多拍攝地點都是新人成長過程中，充滿回憶的地方。曾有個新郎小時候和玩伴在部落一處懸崖邊有座「祕密基地」，小孩子都叫它「望夫崖」，新郎指定要在此拍下兩人互訂終身的照片，對他來說意義重大。

她們的作品無論在光影、色彩、構圖都很出色，充滿原鄉山林之美及文化底蘊，影像也訴說新人的人生故事，非常受到部落歡迎。目前一個月約有6到10對新人拍攝，9成都是原住民，最遠到花蓮、南投，橫跨許多族群，已在各部落打出口碑。

(中國時報)

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