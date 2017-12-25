蔬果耶誕樹 賀桃農創市集2歲

2017年12月25日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園農創市集24日滿2周年，在耶誕節前夕舉辦雙周年慶，農業局特別設置全台首棵高達5公尺的「蔬果耶誕樹」，結合桃園農業蓬勃發展與源源不絕的創意活力，樹上的蔬果則在活動結束後全數送給當天參與演出的育幼院院生，讓大人小孩都能享用到市集最優質的農產品。

桃園市政府農業局在行政院農委會農糧署補助下，在桃園市八德區介壽路一段547號旁橋墩下設立桃園農創市集，每周六、日早上10 點到下午5點都有不同的主題活動與農特產品展，至24日開設滿2周年。

農創市集以產品特色當主題，每周打造不同的活動，例如植樹節的盆栽DIY、客家米食體驗及桐花彩繪、配合水蜜桃產季的展銷活動、與苗栗縣共同推廣的油甘展售活動，今年11月也邀集各方專業咖啡烘焙業者在市集舉辦第1季市集咖啡節，獲得不少好評。

市集內也設置青農專區，並舉辦青農培訓成果發表會，不僅提供農民以及不斷投入農業生產青農生力軍一個產銷的平台，民眾也能在市集體驗各地農產、文創特色。

桃園市長鄭文燦表示，市府2018年將進一步與農糧署合作，邀集各縣市、各農業團體來桃園農創市集進行農產品展售促銷，未來民眾能在市集買到更豐富多樣的農產品。

雙周年慶上安排睦祥育幼院進行演出以及耶誕好禮交換活動，蔬果耶誕樹點燈儀式後，也抽出市集雙周年慶耶誕大獎iPhone X，另有消費滿額兌換限量福袋以及許多耶誕限定優惠，在植學堂上也與民眾分享植栽剪裁以及風水擺飾等植物盆景專業知識，各區也搭配不同特色的商品舉辦DIY活動，讓市民朋友體驗農業魅力。

(中國時報)