新聞透視－走出低價競爭 傳統產業轉型復活

友善列印
中國時報

雲林縣虎尾鎮有「毛巾窩」之稱，是毛巾的故鄉，不論是工廠家數、就業人數，或者產值均占全台近8成，比例很高，但面對大陸毛巾低價傾銷，業者救亡圖存之路，走得十分顛簸坎坷，產業差點一敗塗地，所幸政府啟動反傾銷稅措施，才能及時挽救產業。

1990年代整體傳統產業氛圍大受東南亞廉價勞工影響，導致我國外銷量劇減，許多廠商轉做內銷，但有唯利是圖的業者為求暴利，趁機前往大陸設廠或採購，並以走私模式，或經由第三國產地證明進口入台，再以低價及假冒「台灣製」毛巾販賣，打擊台灣在地生產的產品。

許多廠家受不了國外廉價勞工競爭及低價毛巾的衝擊，紛紛關門歇業、改行換業，雲林毛巾業也從原本200家的規模，銳減到只剩50家，相關產業人口隨之失業。

直至2002年情況並未好轉，台灣加入WTO後實施貿易自由化，並開放大陸毛巾進口，國內毛巾業者面對低價競爭，更加速內銷市場的萎縮，本土廠商逐漸被大陸低價品吞噬而沒落。

所幸業者團結一致，努力奔走，2006年終於爭取到對大陸進口毛巾課徵反傾銷稅的武器，毛巾產業方不至於在台灣滅跡。

隨著產業復活，二代甚至三代陸續接手，產業體質也日益健全，但是仍需一點時間轉型，第三次的反傾銷稅課徵，不啻是給本土產業一個再生的機會。

(中國時報)

花稻輪作 張慈閔拍片推花博 原民禮服有眉角 新娘嘴唇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。