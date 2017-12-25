新聞透視－走出低價競爭 傳統產業轉型復活

2017年12月25日 04:10 中國時報 許素惠

雲林縣虎尾鎮有「毛巾窩」之稱，是毛巾的故鄉，不論是工廠家數、就業人數，或者產值均占全台近8成，比例很高，但面對大陸毛巾低價傾銷，業者救亡圖存之路，走得十分顛簸坎坷，產業差點一敗塗地，所幸政府啟動反傾銷稅措施，才能及時挽救產業。

1990年代整體傳統產業氛圍大受東南亞廉價勞工影響，導致我國外銷量劇減，許多廠商轉做內銷，但有唯利是圖的業者為求暴利，趁機前往大陸設廠或採購，並以走私模式，或經由第三國產地證明進口入台，再以低價及假冒「台灣製」毛巾販賣，打擊台灣在地生產的產品。

許多廠家受不了國外廉價勞工競爭及低價毛巾的衝擊，紛紛關門歇業、改行換業，雲林毛巾業也從原本200家的規模，銳減到只剩50家，相關產業人口隨之失業。

直至2002年情況並未好轉，台灣加入WTO後實施貿易自由化，並開放大陸毛巾進口，國內毛巾業者面對低價競爭，更加速內銷市場的萎縮，本土廠商逐漸被大陸低價品吞噬而沒落。

所幸業者團結一致，努力奔走，2006年終於爭取到對大陸進口毛巾課徵反傾銷稅的武器，毛巾產業方不至於在台灣滅跡。

隨著產業復活，二代甚至三代陸續接手，產業體質也日益健全，但是仍需一點時間轉型，第三次的反傾銷稅課徵，不啻是給本土產業一個再生的機會。

(中國時報)