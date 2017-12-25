原民禮服有眉角 新娘嘴唇

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中國時報
／屏東報導

原住民婚紗在部落中已成時尚，新人結婚時都會穿戴傳統服飾，記錄這人生重要的一刻。但有些族群階級分明，哪些服飾可以穿戴，是否符合身分，絕不能弄錯；另外不同部落、族群的傳統、禁忌也要先了解，以免拍出讓人傻眼的照片。

馬郁婷說，新人拍婚紗時家中長輩都會拿出珍藏的禮服、配飾，雖然服飾自備，但穿戴、化妝過程要特別注意，最後也得請部落長輩核對過，一切符合傳統才能拍攝。所幸她出身頭目家庭，從小耳濡目染，對排灣族階級規矩熟悉，不過對其他族群就得更小心，像魯凱族比較保守，服飾不能穿太露。

她說，原住民婚紗最特別的地方，就是新娘會塗大紅色口紅，特別顯眼，若嘴唇不夠紅，長輩還會糾正。這已成了原住民結婚傳統，象徵喜氣也代表新娘身體健康；以前沒有彩妝，長輩們還會吃檳榔讓嘴唇和臉色紅潤。

身為外族人，黃昱評觀察，現在很多部落年輕人非常以傳統文化為榮，結婚非得拍族服婚紗照不可。

很多新郎穿禮服或軍服拍攝現代婚紗時，常會有手足無措的呆萌感；不過只要穿上族服，馬上就變得很有自信，渾身充滿Power，判若兩人。

馬郁婷說，有些白浪（漢人）也想拍原民風婚紗，不過服飾只能租借，缺少文化支撐拍出來就是不到位，完全沒有那種味道。

(中國時報)

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