中華國腳返花 授小朋友心法

2017年12月25日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

中華男足屢創佳績，世界排名創下史上新高，耶誕節前夕，陣中好手嚴和生、高俊鴻及李俊良返鄉與小選手們暢談足球夢，高俊鴻強調足球是他「永遠的女朋友」，鼓勵小選手們懷抱對運動熱情，在通往夢想的路上，堅持下去才能看到希望。

在國慶日上演奇蹟「逆轉勝！」踢倒強敵巴林，寫下足球奇蹟的中華男足，讓國人發現台灣運動「硬實力」足以和世界一流選手同場競技，隊中出身花蓮的3名球星與世大運滑輪溜冰囊括1銀1銅的吳東諺，昨日帶著世大運吉祥物「熊讚」與母校美崙國中、三民國中分享訓練甘苦談。

高俊鴻認為對運動有愛很重要，回憶訓練時非常無趣與辛苦，踢不好常被教練賞巴掌，還曾因此叛逆、自我放逐，直到面臨失戀低潮，發現把足球當成「永遠的女朋友」，才能常保熱情。他也建議小選手，日本高校足球就多達4000多隊，競爭相當激烈，有機會要去國外多看看，

吳東諺也分享在世大運，面對屢次對戰均落敗，有「世界第一」的大陸籍選手心路歷程，龐大的壓力下，甚至向心理老師哭訴，雖然最後小失誤碰倒2個角標增加秒數而落敗，但競速上已經超越對手，有了失敗的經驗，讓他體認到自身不足的地方，這些也將化為養分，成為下次挑戰世界第一的動力！

促成座談的行政院東服中心執行長許傳盛說，在世大運與足球勝利熱潮過後，需要大家更齊心協力，讓各項體育項目持續被重視；立委蕭美琴則表示，勝利從來不是簡單的，透過經驗分享，盼小選手勇敢追夢，讓夢想變成目標，完成目標再追逐下一個夢想。

(中國時報)