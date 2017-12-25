埔里耶誕派對 吊飾串起童話世界

2017年12月25日 04:10 中國時報 楊樹煌 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

早年南投埔里是蝴蝶手工藝產業及耶誕飾品外銷的主要專業生產區，手工藝品外銷並為埔里締造經濟奇蹟；18度C文化基金會為喚起埔里鎮民重溫早年製作耶誕吊飾的記憶，24日特在埔里演習林舉辦埔里童話．國際耶誕音樂派對。

活動中，除由縣議員廖志城媒合邀請設計師繪製6款青蛙、牛、獅子、老虎、蜈蚣、麒麟等極具代表埔里動物的耶誕吊飾，並邀埔里鎮各校孩童一起彩繪耶誕吊飾的鄉土文化教育，說明當時早期埔里製作外銷產業的榮景，讓小朋友認識埔里傳統外銷產業，同時讓小朋友親手繫上金蔥線，感受耶誕氣氛。

此外，埔里共學讀書會的媽媽們，也在會中帶領孩子呈現世界各國耶誕節的節慶服飾與特色，讓山城的孩子大開眼界，現場還邀請木業的敲敲木與紙業的造紙龍，提供DIY體驗活動，寓教於樂，讓小朋友玩得不亦樂乎。

另外，選在溫馨平安夜，台中市大里區公所與瑞城百姓公慈善功德會攜手，舉辦歲末關懷活動，贈送棉被、香米等物資，幫助區內1419戶低收入居民與130名獨居老者，許多低收入民眾領取到物資，開心終於能溫暖過年。

活動主辦的瑞城百姓公慈善功德會理事長張明吉指出，去年功德會歲末關懷活動僅限東西湖與塗城、瑞城4個里，今年擴大到全區27里，溪南地區19個里的低收入居民可獲贈香米4公斤與棉被、被套、衣服等，溪南地區8里居民另由企業贊助每戶一份禮券，盼讓低收入居民過好年。

(中國時報)