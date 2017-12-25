森鐵105歲 2020年可望通車

2017年12月25日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山森林鐵路今年滿105歲，24日林務局嘉義林區管理處為國內碩果僅存的國寶級登山鐵道辦生日趴，農委會主委林聰賢除肯定阿里山森鐵的獨一無二、多重價值，也透露前瞻4億元預算已到位，期盼阿里山森鐵因風災導致鐵道中斷處能盡早修復完成，力拚2020年底完工通車，早日登錄世界文化遺產。

昨天嘉義林管處在北門驛舉辦阿里山森林鐵路105周年慶祝活動，推出限量紀念車票發售，早早就被搶購一空，包括林聰賢、林務局副局長楊宏志、嘉義市市長涂醒哲、嘉義縣副縣長吳芳銘、立委李俊俋等各界都出席這場盛會，另與阿里山森鐵締結長達32年姊妹鐵道友誼的日本大井川鐵道也派代表組團來台。

靜岡縣島田市長染谷絹代代表致詞指出，大井川鐵道與阿里山森鐵締結姊妹鐵路多年，透過技術和觀光交流，加深彼此關係，相信今後2條鐵道友好互動會持續進行，也期許台日共同努力，一起促進觀光發展和保存鐵道文化遺產。

林聰賢說，阿里山森林鐵路是獨一無二的，且具「多重意義」，包括歷經熱暖溫林帶、特色的鐵路工法、珍貴文化遺構等，應極力爭取世界遺產；尤其和國際姊妹鐵路交流，加上嘉義在地風土作為申請世遺的能量，未來森鐵營運將由林務局成立專責機構後，將積極爭取員工待遇，絕不會虧待。

林聰賢期盼碩果僅存的森鐵與嘉義縣市發展同步，成為在地化最有魅力的一部分，並強調近4億元經費已列入前瞻，期許嘉義林管處和林務局勇敢挑戰，2020年完成全線通車。對此，嘉義林管處表示，中斷崩塌處的明隧道已流失，接下來將從岩盤裡鑿出一條隧道，因工程施作不易，如未來天候未造成太大影響，2020年通車有望。

(中國時報)