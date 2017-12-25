北市打造實驗教育「一條龍」

2017年12月25日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任滿3年，預計25日舉辦「進步價值、光榮城市」記者會說明施政成果。其中，在實驗教育方面，北市新設全台第一所公辦公營實驗小學、首創跨高中授課的網路學校，3至5年內還要進一步成立實驗中學、增加雙語教育學校數量。

和平實驗國小今年度開始招生後，成為全台第一所新設、非轉型而成的公辦公營實驗小學，這2年還會有芳和國中、博嘉國小等體制內學校轉型成實驗學校；另據統計，非學校形態實驗教育團體與機構數量也成長，使全市的自學生人數達1389人。

另外，東新、文昌國小也開始試辦成為雙語學校，雖維持公立學校收費，但是從今年入學的新生開始，逐年使每一個年級3分之1節數採中、英文雙語教學，知識性學科如國文、社會等，則仍以國語教學。高中部分，也成立網路學校，先納入3校學生跨校網路修課。

教育局長曾燦金進一步指出，台北市預計3至5年內成立實驗完全中學，完成國小、國中、高中的實驗教育「一條龍」。他說明，現在有格致、西湖、福安、芳和等4所國中正在評估能否轉型為實驗完全中學，待校內有共識、提出初步規畫之後，就可以審核設置，屆時接受實驗教育的學生就更沒有銜接問題。

至於雙語學校部分，曾燦金表示，預計這學期末先對東新、文昌做成果評估，明年4月可確定拓展規模；針對自學生，以後台北市也會有實驗教育基地，提供自學團體共享空間、學習園區。

(中國時報)