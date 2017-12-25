7旬志工莊秀梅 27年捐200輪椅

2017年12月25日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市資深志工莊秀梅走過人生大起大落，從生活無虞淪落到房屋遭查封，千辛萬苦從地獄爬回人間，深知施比受更有福，27年來無私奉獻，捐助200台輪椅做公益，獲「輪椅阿嬤」美稱。

市長林智堅日前表揚績優志工，莊秀梅也是獲獎者之一。活力十足、穿梭公家單位當志工的莊秀梅，很難令人想像她已高齡70歲，常進出市府的民眾，都認識這名古道熱腸、有問必答的志工姐姐，也羨慕她當志工愈做愈年輕，「好心果然有好報」。

其實莊秀梅的人生曾有段不為人知的艱辛歷程，早年丈夫從商，家境無虞，開始參加社團活動，並走出戶外當志工。然而好景不常，因替人作保，導致房屋遭查封，生活陷入愁雲慘澹的困境。

莊秀梅回憶，那段面臨經濟危機的日子，曾當過美容師，也到民代服務處上班，後來孩子陸續長大，並各有工作，她一有餘裕就買輪椅捐給醫院、公家單位或弱勢家庭。市府員工估計，目前每台輪椅市價約5000元，莊多年來捐了200台，總值驚人。

莊秀梅服務範圍遍及市政府、地方法院、監理站等，總在第一線服務台與民眾互動，看似單純的工作性質，其實背後「眉角」不少，除了要充當民眾心靈救火員，有時遇到落魄的人，還會開口向她借錢，她也盡量以體恤民眾的心態，不求回報。

(中國時報)