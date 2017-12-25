7旬志工莊秀梅 27年捐200輪椅

新竹市資深志工莊秀梅（左三），27年來無私奉獻，捐助200台輪椅做公益，獲「輪椅阿嬤」美稱。（徐養齡翻攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市資深志工莊秀梅走過人生大起大落，從生活無虞淪落到房屋遭查封，千辛萬苦從地獄爬回人間，深知施比受更有福，27年來無私奉獻，捐助200台輪椅做公益，獲「輪椅阿嬤」美稱。

市長林智堅日前表揚績優志工，莊秀梅也是獲獎者之一。活力十足、穿梭公家單位當志工的莊秀梅，很難令人想像她已高齡70歲，常進出市府的民眾，都認識這名古道熱腸、有問必答的志工姐姐，也羨慕她當志工愈做愈年輕，「好心果然有好報」。

其實莊秀梅的人生曾有段不為人知的艱辛歷程，早年丈夫從商，家境無虞，開始參加社團活動，並走出戶外當志工。然而好景不常，因替人作保，導致房屋遭查封，生活陷入愁雲慘澹的困境。

莊秀梅回憶，那段面臨經濟危機的日子，曾當過美容師，也到民代服務處上班，後來孩子陸續長大，並各有工作，她一有餘裕就買輪椅捐給醫院、公家單位或弱勢家庭。市府員工估計，目前每台輪椅市價約5000元，莊多年來捐了200台，總值驚人。

莊秀梅服務範圍遍及市政府、地方法院、監理站等，總在第一線服務台與民眾互動，看似單純的工作性質，其實背後「眉角」不少，除了要充當民眾心靈救火員，有時遇到落魄的人，還會開口向她借錢，她也盡量以體恤民眾的心態，不求回報。

(中國時報)

北市打造實驗教育「一條龍」 飼料廠飄異味 大同國中求改善

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。