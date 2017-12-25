飼料廠飄異味 大同國中求改善

2017年12月25日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

員林市大同國中是南彰化第一大國中，目前師生逾2千人；後校門與浮圳路二段的飼料廠，僅相隔一條街，距離不到200公尺，每當飼料廠排煙，校園就瀰漫飄散異味，校方指近日接獲家長和學生反映，已行文給環保局和廠方，要求改善並到校說明。

浮圳路上飼料廠飄異味已是多年沉痾，只要煙囪排煙，附近空氣就會彌漫飼料腥臭味，住家門窗也有疑似黃豆渣的細微黃色粉末；大同師生首當其衝，健康中心隨時準備4000份口罩供有需求的學生取用，附近浮圳路、成功路上的住戶更曾多次聯署抗議、要求遷廠。

家住成功路的鄭小姐指出，整排透天厝緊鄰工廠煙囪，後門完全不能開，公寓大樓裡的已有幾戶因難忍酸臭味搬走，近兩年異味更明顯，多次投訴環保局，但業者改善有限，每到雨天只能緊閉門窗躲避腐臭。

泰山企業中區管理課課長蔡振聲表示，泰山企業在兩年前將員林廠承租給國興飼料公司使用，該廠生產雞、豬飼料為主，原料多為玉米、黃豆粉，對人體並無害。

他說，國興飼料廠生產過程中，蒸氣揮發偶有飄散異味，公司已做配方改善及廢棄物封閉性處置，下個月還將接受環保局稽查；近來已計畫最快於明年底進行遷廠，屆時該廠房不再生產飼料，僅單純做為物流倉儲使用。

校長施純在表示，位在學校北方的飼料工廠已存在多年，只要吹北風味道就會比較明顯；接到家長反映，已函請環保局前往稽查，並行文要求工廠改善。業者日前持數據到校向師生說明相關改善措施，學校也要求廠方公告相關排煙的數據供隨時查詢。

(中國時報)