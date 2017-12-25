志工生涯35年 古月英獲榮譽獎

高雄市社會局長姚雨靜（左）頒獎給服務滿35年志工古月英（右）。（呂素麗翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高市社會局共有10隊志工團隊491位志工，今年成立35周年，最資深的志工古月英獲頒服務滿35年榮譽獎，她歷年來參與社會局大大小小的支援活動，更榮獲過全國好人好事代表，跟著志工團一起成長。

社會局為感謝所屬志工對社會福利各項業務推展的協助與支持，在婦幼館舉辦志願服務人員授證表揚活動，局長姚雨靜特別頒授志工受聘證書，並頒獎表揚。

志工團們也藉此機會大秀才藝，表演舞蹈、歌舞劇，共同歡度這個屬於社會局志工榮耀與感恩的日子。

近500名志工中，最年長的志工蔣國耀已高齡87歲，長年投入服務，每個禮拜準時到社會局祕書室報到，幫忙整理檔案文書，始終如一從未缺席，雖屆高齡但仍健康靈活，樂於助人服務，值得學習。

志工李瑋菁、陳錦爵等7人服務滿25年，他們長期協助特殊及弱勢家庭，擔任志工團幹部，社會局特別表揚感謝。另志工江瑞芬及熊燕榮分別榮獲今年全國及高市好人好事代表，謝玉貞為今年菁耆獎最佳耆德獎得主；陳貞宜、謝器成榮獲高雄市第17屆金暉獎績優志願服務人員獎；六龜社福中心青少年志工黃靖哲更得到今年保德信青少年志工菁英獎的榮耀。

志工蒲台益、江瑞芬、李麗秀及旗山社福中心志工陳冉妹4人總服務時數超過8000小時，榮獲今年志願服務金牌獎績優志工，備受肯定。

(中國時報)

水晶教堂微整形 耶誕節重新見客 外籍男慘遭暴衝車撞斷雙腿

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。