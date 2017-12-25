志工生涯35年 古月英獲榮譽獎

2017年12月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高市社會局共有10隊志工團隊491位志工，今年成立35周年，最資深的志工古月英獲頒服務滿35年榮譽獎，她歷年來參與社會局大大小小的支援活動，更榮獲過全國好人好事代表，跟著志工團一起成長。

社會局為感謝所屬志工對社會福利各項業務推展的協助與支持，在婦幼館舉辦志願服務人員授證表揚活動，局長姚雨靜特別頒授志工受聘證書，並頒獎表揚。

志工團們也藉此機會大秀才藝，表演舞蹈、歌舞劇，共同歡度這個屬於社會局志工榮耀與感恩的日子。

近500名志工中，最年長的志工蔣國耀已高齡87歲，長年投入服務，每個禮拜準時到社會局祕書室報到，幫忙整理檔案文書，始終如一從未缺席，雖屆高齡但仍健康靈活，樂於助人服務，值得學習。

志工李瑋菁、陳錦爵等7人服務滿25年，他們長期協助特殊及弱勢家庭，擔任志工團幹部，社會局特別表揚感謝。另志工江瑞芬及熊燕榮分別榮獲今年全國及高市好人好事代表，謝玉貞為今年菁耆獎最佳耆德獎得主；陳貞宜、謝器成榮獲高雄市第17屆金暉獎績優志願服務人員獎；六龜社福中心青少年志工黃靖哲更得到今年保德信青少年志工菁英獎的榮耀。

志工蒲台益、江瑞芬、李麗秀及旗山社福中心志工陳冉妹4人總服務時數超過8000小時，榮獲今年志願服務金牌獎績優志工，備受肯定。

(中國時報)