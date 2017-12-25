外籍男慘遭暴衝車撞斷雙腿

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中國時報
╱基隆報導

耶誕前夕不平安！24日下午2時許，1名60多歲周姓男駕駛載著親友，剛從衛生福利部基隆醫院停車場開車出來，怎料卻疑似暴衝，撞到對面行走在騎樓間的無辜外籍男子（24歲），導致男子雙腿被撞到嚴重骨折，並卡在柱子及車頭間，表情相當痛苦，一旁熱心的路人們見狀後，齊力將車往外推，成功救出男子，並火速送醫急救。

基隆市信義區信二路上發生一起車禍意外，周男駕駛的黑色轎車，剛從部立基隆醫院駛出停車場後，卻疑似暴衝，撞擊到走在對面便利商店旁2根柱子間的外籍男子強納斯，當場將強納斯雙腿撞斷，並卡住車子與柱子間動彈不得，便利商店店員見狀後，與一旁熱心民眾立刻衝上前協助強納斯脫困。

強納斯被救出後，右腳小腿已完全變形，左腳傷勢還可見骨，地上血跡斑斑，警消人員到場後，便立即將強納斯送到對面的部立基隆醫院急診，並在現場釐清肇事責任。

警方指出，周姓駕駛酒測值為0，車子疑似暴衝，導致外籍男子嚴重受傷，該車前擋也毀損嚴重，已對周男進行筆錄調查，詳細肇事原因與責任歸屬尚待鑑定結果出爐。

部立基隆醫院表示，受傷的外籍男子意識清楚，但傷勢嚴重，已緊急到院會診骨科，骨科醫師評估他的雙腿嚴重開放性骨折，手術複雜度高，更需合併血管連接修補，目前已安排轉至內湖三軍總院進行後續醫治。

(中國時報)

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