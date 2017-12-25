南市民運動中心 收費俗擱大碗

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中國時報
／台南報導

台南市民政局24日在東區衛國里活動中心成立第一家官方經營的「市民運動休閒體健中心」，結合市民卡，每半時只要20元，收費比一般投幣式健身房還便宜，惟機台種類尚少，民政局先試推，未來若受歡迎再逐步增加器材並擴點。

南台灣市民戶外運動常受空汙影響意願，台南市正規畫一座大型的永華運動中心供市民使用，目前先試推社區型室內運動空間，解決市民室內運動需求。

台南市民政局在評估運動人口數後，率先在人口集中的東區衛國里活動中心，打造全市第一座「市民運動休閒體健中心」。

「市民運動休閒體健中心」提供里民低廉付費使用，屬小型的社區休閒運動設施，目前機台種類有跑步機、腳踏車與橢圓機等3種有氧健身器材共11部器材，並搭配綠能概念，民眾使用機器時兼可帶動發電，電力可供室內照明。

衛國里活動中心的「市民運動休閒體健中心」上午7時至晚上11時開放市民使用，有冷氣空調與無線網路，結合市民卡，使用每半小時收費20元，比市面上的投幣式健身房還便宜。

民政局自治行政科表示，首家「市民運動休閒體健中心」機台種類還不夠多，但以安全、穩定為主，後續管理維護是主要問題；若受市民歡迎，未來會增加器材種類，並設法擴點到各社區。

(中國時報)

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