澎湖景觀再造 規畫師功不可沒

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中國時報
／澎湖報導

今年是澎湖縣「景觀再造年」，縣府號召澎湖鄉親總動員營造新風貌，結合社區自然文化景觀注入新活水，創造一社區一特色，24日舉辦社區營造成果觀摩，大夥經驗分享來取經。

6月間，縣府辦理社區規畫師研習，培訓社區規畫師參加課程及優良社區營造參訪活動，縣府大力支持補助，投入辦理社區總體營造計畫，運用在地特色素材，打造社區新亮點。

縣府指出，今年社區規畫師駐地輔導計畫共輔導15個社區、17處營造點，動員社區規畫師60多人，上百名鄉親熱情響應；計畫經過各方通力合作，共同雇工購料執行，如今呈現豐碩成果。

24日社區營造成果觀摩，縣長陳光復、建設處長薛宏營領軍10處社區的民眾、規畫師、村里長等百餘人踴躍參與，實地走訪鼎灣、講美、小赤、後寮、二崁、湖西、林投、烏崁、鎖港、鐵線、菜園等社區。

尤其，湖西鄉鼎灣社區脫胎換骨的全新風貌最令人驚艷，贏得現場熱烈掌聲；參訪團隊一致稱讚，八卦公園休閒園區及「鼎欣風華，四井情深」主題的四眼井周邊環境，都是社區總體營造最大的突破。

陳光復表示，營造一鄉一村一特色，社區規畫師是幕後最大功臣，縣府一定力挺到底，號召鄉親們自動自發自主性，主動發掘在地特色，以創新的思維發揮地方魅力。

(中國時報)

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