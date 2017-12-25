2000名民眾 汐止逗陣來健走

新北市議員廖正良服務處與汐止區體育會等單位，24日舉辦「新北動健康–逗陣來健走活動」。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市汐止區體育會與市議員廖正良服務處等單位，24日上午舉辦「新北動健康–逗陣來健走活動」，規畫有3條路線，讓民眾沿著基隆河步道健走，吸引逾2000名民眾參加，另外，主辦單位在樟樹實中搭建舞台，邀請地方社團帶來精采演出，陪民眾度過愉快假日。

3條路線分別從汐止國小、北峰國小及樟樹實中出發，沿著基隆河步道健走運動。主辦單位在樟樹實中搭建主舞台，上午10時起有精彩表演及摸彩活動，在地舞蹈社團、運動社團帶來練習多日的成果，現場還有醫師替民眾健康把關，大小朋友相約參加，宛如一場地方嘉年華會。

廖正良服務處團隊上台帶領民眾一起動健康，透過幾個簡單動作，教導民眾輕鬆擁抱健康。

廖正良表示，3條路線最後都會在樟樹實中集合，為鼓勵民眾踴躍運動健走，規畫有摸彩活動，增加民眾參加意願，活動舉辦多年，不少參加者都是「老面孔」，透過活動養成運動習慣，未來還會透過更多方式，鼓勵大家動健康。

廖正良強調，高齡社會來臨，運動才是最好的藥方，除了參加健走活動，他也鼓勵長者平時在家要多運動，才能健康長壽、沒煩惱。

83歲陳姓阿嬤說，雖然沒有抽中大獎，但可以帶著孫子一起運動，感覺很開心，希望以後每個月都有類似活動。

(中國時報)

澎湖景觀再造 規畫師功不可沒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。