2000名民眾 汐止逗陣來健走

2017年12月25日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市汐止區體育會與市議員廖正良服務處等單位，24日上午舉辦「新北動健康–逗陣來健走活動」，規畫有3條路線，讓民眾沿著基隆河步道健走，吸引逾2000名民眾參加，另外，主辦單位在樟樹實中搭建舞台，邀請地方社團帶來精采演出，陪民眾度過愉快假日。

3條路線分別從汐止國小、北峰國小及樟樹實中出發，沿著基隆河步道健走運動。主辦單位在樟樹實中搭建主舞台，上午10時起有精彩表演及摸彩活動，在地舞蹈社團、運動社團帶來練習多日的成果，現場還有醫師替民眾健康把關，大小朋友相約參加，宛如一場地方嘉年華會。

廖正良服務處團隊上台帶領民眾一起動健康，透過幾個簡單動作，教導民眾輕鬆擁抱健康。

廖正良表示，3條路線最後都會在樟樹實中集合，為鼓勵民眾踴躍運動健走，規畫有摸彩活動，增加民眾參加意願，活動舉辦多年，不少參加者都是「老面孔」，透過活動養成運動習慣，未來還會透過更多方式，鼓勵大家動健康。

廖正良強調，高齡社會來臨，運動才是最好的藥方，除了參加健走活動，他也鼓勵長者平時在家要多運動，才能健康長壽、沒煩惱。

83歲陳姓阿嬤說，雖然沒有抽中大獎，但可以帶著孫子一起運動，感覺很開心，希望以後每個月都有類似活動。

(中國時報)