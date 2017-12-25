老綠男怎不反綠色威權

2017年12月25日 04:10 中國時報 毛嘉慶

前總統府祕書長陳師孟出書，暢談「老綠男」對時政的意見，他對記者說，反抗威權的就叫老綠男。這番話恐言過於實、自吹自擂，很多人心裡難有共鳴。比方說，最近剛被威權體制修理、查水錶的新黨王炳忠，對照起「老綠」要件，可既不老也不綠。陳師孟似乎渾然不覺，利用司法機關製造恐怖的，正是綠營，而民進黨一干人等至今還要大家跟著讚嘆感恩？

從蔡英文選總統至今，民進黨靠著撕裂社會、製造對立以換取政治利益，早就是國人共同的觀感。如果陳師孟只為了打書給個聳動的書名，大家不好說什麼，但若為了強刷存在感而汙名化「反抗威權」，陳師孟恐將為人唾棄。

現今年輕世代對於陳師孟的過往較為生疏。當初他以黨政要員後代的身分，退出國民黨、在民進黨內大搞「外獨會」，攫取了極佳的論述價值及個人被利用價值。其時機點與陳水扁、謝長廷等律師世代鬥爭奪權相契合，之後甚至互為應用，陳師孟當了陳水扁的副市長，後來也跟著入閣入府。

但他們並不想讓大家知道的是，陳水扁始終沒讓「外獨會」成為通過核備的協會團體，而陳師孟也沒有多說什麼，那他的反抗威權性格何在？

上周末在行政院、台北車站周邊發生的反對修《勞基法》抗議活動，陳抗民眾是怎麼被拒馬蛇籠阻擋、怎麼被強勢警力驅趕，「陳師孟們」有出來說什麼話嗎？沒有。勞團與抗議中的多數民眾，如果不是對民進黨失望透頂，發現自己只是民進黨為了與財團、金主交心的籌碼，又怎麼會在支持多年後「切心」地喊出：「下次再也不會投民進黨！」而民進黨被譏為「資進黨」，也沒見到陳師孟們出來抨擊蔡英文或賴清德。反抗威權的是群眾，收割的卻還是這個政治老手。

更有甚者，民進黨以《國安法》搜捕異議人士，當初反對《國安法》的民進黨及其各界附隨，不但沒有以符合社會期待的力道譴責當權者，還反過來硬要把匪諜的帽子扣死在一干年輕人頭上。這個執政黨，心中早就沒有民主、進步的政治理念，唯一明確外顯的價值，就是讓火力發電的汙染遍布全台。

陳師孟反抗什麼威權？民進黨從上到下喊的「轉型正義」，說穿了只會拆銅像、改名，批鬥過世超過40年的前總統。社會只知道，民進黨天天在清算一位不會說話、無力反抗的死人，這就是他們的英勇彰顯之道。

陳師孟，你的「老綠男反抗威權」說，還原到實況，就是除了獲得政治利益時的作秀，你們對當前綠色威權的狀況充耳不聞。而且注意到了嗎，陳師孟們不會感謝美麗島的主角施明德、中壢事件的許信良，也不會提到當年真正敢言的李敖。因為這些前輩早就唾棄民進黨的功利現實取向，也知道執政團隊的中心思想只有獲得政權，以及政權能為他們帶來的財富名利。年輕人看完陳師孟大放厥詞，心中對這些鐮刀派自有相當評價。（作者為資深媒體人）

(中國時報)